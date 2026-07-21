O fim da tarde desta segunda-feira (20) foi marcado por mais um acidente de trânsito envolvendo pedestre.
Uma idosa de 77 anos ficou ferida após ser atropelada no cruzamento das ruas Antônio Agatiello e Sebastião Custódio, em Bilac.
A vítima sofreu uma fratura na perna esquerda e precisou ser encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu internada para atendimento médico.
De acordo com informações da Polícia Militar, o atropelamento ocorreu por volta das 18h10. A motorista de um Volkswagen Nivus seguia pela Rua Antônio Agatiello quando, ao atravessar o cruzamento, acabou atingindo a pedestre que fazia a travessia da via.
Segundo relato da condutora, a forte incidência do sol no momento do entardecer comprometeu sua visibilidade, impedindo que percebesse a presença da idosa a tempo de evitar a colisão. No cruzamento existe sinalização vertical indicando parada obrigatória para os veículos que trafegam pela via.
Quando os policiais militares chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida por uma equipe de resgate e levada ao pronto-socorro. A idosa foi diagnosticada com fratura na perna esquerda e segue sob cuidados médicos.
O Volkswagen Nivus sofreu danos no para-brisa e no para-choque dianteiro. Após a verificação da documentação, que estava regular, o veículo foi liberado no próprio local.
A Polícia Militar orienta motoristas a redobrarem a atenção, principalmente em cruzamentos e nos horários de amanhecer e entardecer, quando a incidência direta da luz solar pode reduzir significativamente a visibilidade. A corporação também reforça a necessidade de respeito à sinalização de trânsito e à prioridade dos pedestres para evitar novos acidentes.
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