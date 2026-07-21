O fim da tarde desta segunda-feira (20) foi marcado por mais um acidente de trânsito envolvendo pedestre.

Uma idosa de 77 anos ficou ferida após ser atropelada no cruzamento das ruas Antônio Agatiello e Sebastião Custódio, em Bilac.

A vítima sofreu uma fratura na perna esquerda e precisou ser encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu internada para atendimento médico.