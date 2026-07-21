21 de julho de 2026
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Crimes violentos caem 25% na região de Araçatuba, diz PM

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Governo de SP
Dados do primeiro semestre de 2026 apontam redução de homicídios, roubos e crimes contra veículos, além de aumento da produtividade operacional.
Dados do primeiro semestre de 2026 apontam redução de homicídios, roubos e crimes contra veículos, além de aumento da produtividade operacional.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo divulgou, nesta terça-feira (21), o balanço das ações desenvolvidas pelo 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), com sede em Araçatuba, referente ao primeiro semestre de 2026. Os indicadores apontam redução nos principais índices de criminalidade em comparação com o mesmo período do ano passado, além do fortalecimento das ações de policiamento ostensivo e de inteligência.

De acordo com os dados apresentados pela corporação, a letalidade violenta registrou queda de 25% na área de atuação do batalhão. O número de ocorrências passou de 28, no primeiro semestre de 2025, para 21 nos seis primeiros meses deste ano.

Os crimes de roubo também apresentaram redução. Segundo o levantamento, foram registrados 73 casos entre janeiro e junho de 2026, frente a 104 ocorrências contabilizadas no mesmo período de 2025, o que representa uma diminuição de 30%.

Outro indicador que apresentou retração foi o de furtos e roubos de veículos. As ocorrências caíram de 144 para 120 casos, correspondendo a uma redução de 17% na comparação entre os dois períodos analisados.

Em nota, o comandante do 2º BPM/I, tenente-coronel René, afirmou que os indicadores demonstram o comprometimento da corporação com a preservação da ordem pública e a proteção da população. De acordo com ele, o desempenho é resultado do trabalho integrado das equipes e do direcionamento estratégico das ações policiais.

O 2º Batalhão da Polícia Militar do Interior é responsável pelo policiamento em Araçatuba e municípios da região.

Indicador 1º semestre de 2025 1º semestre de 2026 Variação
Letalidade violenta 28 casos 21 casos ▼ 25%
Roubos 104 casos 73 casos ▼ 30%
Furtos e roubos de veículos 144 casos 120 casos ▼ 17%

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