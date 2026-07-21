A Polícia Militar do Estado de São Paulo divulgou, nesta terça-feira (21), o balanço das ações desenvolvidas pelo 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), com sede em Araçatuba, referente ao primeiro semestre de 2026. Os indicadores apontam redução nos principais índices de criminalidade em comparação com o mesmo período do ano passado, além do fortalecimento das ações de policiamento ostensivo e de inteligência.
De acordo com os dados apresentados pela corporação, a letalidade violenta registrou queda de 25% na área de atuação do batalhão. O número de ocorrências passou de 28, no primeiro semestre de 2025, para 21 nos seis primeiros meses deste ano.
Os crimes de roubo também apresentaram redução. Segundo o levantamento, foram registrados 73 casos entre janeiro e junho de 2026, frente a 104 ocorrências contabilizadas no mesmo período de 2025, o que representa uma diminuição de 30%.
Outro indicador que apresentou retração foi o de furtos e roubos de veículos. As ocorrências caíram de 144 para 120 casos, correspondendo a uma redução de 17% na comparação entre os dois períodos analisados.
Em nota, o comandante do 2º BPM/I, tenente-coronel René, afirmou que os indicadores demonstram o comprometimento da corporação com a preservação da ordem pública e a proteção da população. De acordo com ele, o desempenho é resultado do trabalho integrado das equipes e do direcionamento estratégico das ações policiais.
O 2º Batalhão da Polícia Militar do Interior é responsável pelo policiamento em Araçatuba e municípios da região.
|Indicador
|1º semestre de 2025
|1º semestre de 2026
|Variação
|Letalidade violenta
|28 casos
|21 casos
|▼ 25%
|Roubos
|104 casos
|73 casos
|▼ 30%
|Furtos e roubos de veículos
|144 casos
|120 casos
|▼ 17%
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