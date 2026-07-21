A Polícia Militar do Estado de São Paulo divulgou, nesta terça-feira (21), o balanço das ações desenvolvidas pelo 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), com sede em Araçatuba, referente ao primeiro semestre de 2026. Os indicadores apontam redução nos principais índices de criminalidade em comparação com o mesmo período do ano passado, além do fortalecimento das ações de policiamento ostensivo e de inteligência.

De acordo com os dados apresentados pela corporação, a letalidade violenta registrou queda de 25% na área de atuação do batalhão. O número de ocorrências passou de 28, no primeiro semestre de 2025, para 21 nos seis primeiros meses deste ano.

Os crimes de roubo também apresentaram redução. Segundo o levantamento, foram registrados 73 casos entre janeiro e junho de 2026, frente a 104 ocorrências contabilizadas no mesmo período de 2025, o que representa uma diminuição de 30%.