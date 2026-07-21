O Tribunal do Júri da Comarca de Araçatuba julga nesta quinta-feira, 23 de julho, a partir das 9h, um homem acusado de tentar matar a ex-namorada a facadas em um crime enquadrado como tentativa de feminicídio. A sessão será realizada no Fórum da cidade e é aberta ao público.

O réu, João Gilberto Alves de Almeida, responde pela acusação de ter atacado a vítima, Priscila de Oliveira, no dia 23 de novembro de 2023, em um condomínio localizado na Avenida Umuarama, em Araçatuba. Conforme a denúncia do Ministério Público, o crime teria sido motivado pela não aceitação do término do relacionamento.

Segundo a acusação, o denunciado aguardou a chegada da ex-companheira no condomínio onde ela morava. Após uma discussão, ele teria entrado na residência, se apoderado de uma faca e desferido diversos golpes contra a vítima. O homicídio só não foi consumado porque moradores intervieram rapidamente, conseguiram conter o agressor e acionaram a Polícia Militar, enquanto a mulher foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.