O Tribunal do Júri da Comarca de Araçatuba julga nesta quinta-feira, 23 de julho, a partir das 9h, um homem acusado de tentar matar a ex-namorada a facadas em um crime enquadrado como tentativa de feminicídio. A sessão será realizada no Fórum da cidade e é aberta ao público.
O réu, João Gilberto Alves de Almeida, responde pela acusação de ter atacado a vítima, Priscila de Oliveira, no dia 23 de novembro de 2023, em um condomínio localizado na Avenida Umuarama, em Araçatuba. Conforme a denúncia do Ministério Público, o crime teria sido motivado pela não aceitação do término do relacionamento.
Segundo a acusação, o denunciado aguardou a chegada da ex-companheira no condomínio onde ela morava. Após uma discussão, ele teria entrado na residência, se apoderado de uma faca e desferido diversos golpes contra a vítima. O homicídio só não foi consumado porque moradores intervieram rapidamente, conseguiram conter o agressor e acionaram a Polícia Militar, enquanto a mulher foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.
A denúncia foi apresentada pelo promotor de Justiça Adelmo Pinho, representante do Ministério Público, que atribuiu ao acusado a prática de tentativa de feminicídio, destacando que o crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar, em razão da condição de sexo feminino da vítima.
Pronúncia para o Tribunal do Júri
Após a fase de instrução processual, o juiz da 2ª Vara Criminal de Araçatuba entendeu que existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria para que o caso seja submetido ao julgamento dos jurados. Na decisão de pronúncia, o magistrado ressaltou que cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias do crime, a intenção do acusado e as teses apresentadas pela defesa.
Durante a instrução, testemunhas relataram que a vítima foi encontrada gravemente ferida, enquanto um policial militar afirmou que o acusado confessou ter cometido o ataque por ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento. Já a defesa sustenta que não houve intenção de matar e apresentou versão diferente para os fatos, alegando que a mulher teria iniciado a agressão.
Caso seja condenado pelo Conselho de Sentença, o réu responderá pelo crime de tentativa de feminicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal, permanecendo preso, conforme decisão judicial que manteve a prisão preventiva durante a tramitação do processo.
O julgamento começa às 9h desta quinta-feira (23), no Fórum de Araçatuba, e poderá ser acompanhado por qualquer cidadão interessado, já que as sessões do Tribunal do Júri são públicas.
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