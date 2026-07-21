Uma bicicleta motorizada foi apreendida pela Guarda Civil Municipal (GCM) na noite de segunda-feira (20), durante patrulhamento preventivo no bairro Quemil, em Birigui. A abordagem ocorreu na Rua Professor Oduvaldo Dossi, onde os agentes localizaram um adolescente de 15 anos conduzindo o veículo.
Segundo a GCM, ao ser questionado sobre a documentação ou nota fiscal da bicicleta motorizada, o adolescente informou que não possuía nenhum comprovante que atestasse a origem do veículo. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada para o registro da ocorrência e adoção das medidas previstas na legislação de trânsito.
Após a elaboração dos procedimentos, o adolescente foi liberado. Já a bicicleta motorizada foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), onde permanecerá à disposição das autoridades.
Nos últimos meses, Birigui tem intensificado a fiscalização de bicicletas motorizadas e veículos semelhantes, principalmente após o aumento de ocorrências envolvendo esse tipo de transporte. As ações são realizadas de forma conjunta pela Guarda Civil Municipal e pela Polícia Militar, com o objetivo de coibir irregularidades, reforçar a segurança viária e reduzir os riscos de acidentes.
De acordo com a legislação de trânsito, bicicletas adaptadas com motor podem ser enquadradas como ciclomotores, dependendo das características técnicas. Nesses casos, o veículo deve atender às exigências do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como registro, licenciamento, emplacamento e condução por motorista habilitado na categoria correspondente. A circulação de veículos sem a devida regularização pode resultar em apreensão e aplicação das medidas administrativas previstas em lei.
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