Uma bicicleta motorizada foi apreendida pela Guarda Civil Municipal (GCM) na noite de segunda-feira (20), durante patrulhamento preventivo no bairro Quemil, em Birigui. A abordagem ocorreu na Rua Professor Oduvaldo Dossi, onde os agentes localizaram um adolescente de 15 anos conduzindo o veículo.

Segundo a GCM, ao ser questionado sobre a documentação ou nota fiscal da bicicleta motorizada, o adolescente informou que não possuía nenhum comprovante que atestasse a origem do veículo. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada para o registro da ocorrência e adoção das medidas previstas na legislação de trânsito.

Após a elaboração dos procedimentos, o adolescente foi liberado. Já a bicicleta motorizada foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), onde permanecerá à disposição das autoridades.