A Prefeitura de Araçatuba realiza nesta terça-feira (21) uma etapa decisiva para a retomada do estacionamento rotativo no município. Está marcada a sessão pública que irá definir a empresa responsável pela implantação, operação e modernização da nova Zona Azul, em uma concessão estimada em R$ 56,1 milhões.

A disputa será realizada de forma eletrônica, por meio da plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BLL), onde as empresas participantes apresentarão propostas e disputarão lances para conquistar o contrato.

O município está sem o serviço desde outubro de 2024, quando terminou o vínculo contratual com a antiga concessionária responsável pela operação do sistema.