A Prefeitura de Araçatuba realiza nesta terça-feira (21) uma etapa decisiva para a retomada do estacionamento rotativo no município. Está marcada a sessão pública que irá definir a empresa responsável pela implantação, operação e modernização da nova Zona Azul, em uma concessão estimada em R$ 56,1 milhões.
A disputa será realizada de forma eletrônica, por meio da plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BLL), onde as empresas participantes apresentarão propostas e disputarão lances para conquistar o contrato.
O município está sem o serviço desde outubro de 2024, quando terminou o vínculo contratual com a antiga concessionária responsável pela operação do sistema.
Pelo projeto elaborado pela administração municipal, a empresa vencedora assumirá a implantação, administração e manutenção de 1.700 vagas distribuídas nas vias públicas da cidade. Deste total, 1.291 espaços serão destinados ao estacionamento rotativo pago para veículos de passeio, enquanto outras 409 vagas permanecerão reservadas para usos específicos, como motocicletas, idosos, pessoas com deficiência, áreas de embarque e desembarque e locais destinados à carga e descarga.
Além da sinalização e fiscalização das vagas, a futura concessionária também será responsável pela implantação de equipamentos eletrônicos e pela disponibilização de um aplicativo para smartphones, por meio do qual os motoristas poderão adquirir os créditos para utilização do sistema.
Valores já definidos
As tarifas que serão cobradas aos usuários já foram estabelecidas pela Prefeitura e constam no edital da concessão. O custo será de R$ 1,30 para 30 minutos de permanência, R$ 2,60 por uma hora, R$ 3,90 para 1h30 e R$ 5,20 para o período máximo permitido de duas horas na mesma vaga.
Critério de escolha
O processo licitatório prevê que vencerá a empresa que apresentar a melhor proposta de retorno financeiro ao município. O critério adotado será o maior percentual de outorga sobre a receita bruta obtida com a operação da Zona Azul.
O edital estabelece um repasse mínimo de 10% à Prefeitura. Empresas que oferecerem percentual inferior a esse índice serão automaticamente desclassificadas da disputa. A concessão terá duração inicial de 10 anos, podendo ser renovada por mais uma década, conforme previsto no contrato.
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