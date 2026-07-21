Cerca de 600 estudantes das Diretorias de Ensino de Araçatuba e Birigui estão entre os convocados para a próxima etapa do programa de intercâmbio internacional da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A lista foi divulgada nesta semana e contempla alunos que participarão da prova de proficiência em língua inglesa.
A avaliação será aplicada entre os dias 3 e 7 de agosto nas próprias escolas estaduais. O desempenho na prova será um dos critérios utilizados para selecionar os estudantes que participarão do intercâmbio de três meses em países de língua inglesa.
O programa integra uma série de ações voltadas ao fortalecimento do ensino de idiomas na rede estadual. Antes de chegar à etapa da viagem internacional, os estudantes passam por um curso preparatório de inglês e precisam atender a uma série de requisitos acadêmicos e de frequência.
Além da nota obtida na avaliação de inglês, os candidatos devem manter frequência mínima de 90% tanto nas aulas regulares quanto no curso preparatório, apresentar média igual ou superior a sete em todas as disciplinas e manter bom comportamento escolar.
A seleção é bastante concorrida. Embora mais de 54 mil estudantes de todo o estado tenham sido convocados para esta fase, apenas 500 serão escolhidos para participar da primeira etapa do intercâmbio internacional prevista para 2027.
Para as Diretorias de Ensino de Araçatuba e Birigui, a convocação de mais de 600 estudantes demonstra o destaque da região no programa estadual e reforça o incentivo ao aprendizado de idiomas entre os alunos da rede pública.
Os estudantes que não forem selecionados nesta etapa ainda poderão disputar novas vagas nas próximas seleções, desde que permaneçam atendendo aos critérios estabelecidos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.
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