Cerca de 600 estudantes das Diretorias de Ensino de Araçatuba e Birigui estão entre os convocados para a próxima etapa do programa de intercâmbio internacional da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A lista foi divulgada nesta semana e contempla alunos que participarão da prova de proficiência em língua inglesa.

A avaliação será aplicada entre os dias 3 e 7 de agosto nas próprias escolas estaduais. O desempenho na prova será um dos critérios utilizados para selecionar os estudantes que participarão do intercâmbio de três meses em países de língua inglesa.

O programa integra uma série de ações voltadas ao fortalecimento do ensino de idiomas na rede estadual. Antes de chegar à etapa da viagem internacional, os estudantes passam por um curso preparatório de inglês e precisam atender a uma série de requisitos acadêmicos e de frequência.