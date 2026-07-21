Mulheres de quatro municípios do Noroeste Paulista terão acesso gratuito aos exames preventivos por meio da Carreta da Mamografia, programa do Governo do Estado de São Paulo voltado ao diagnóstico precoce do câncer de mama.
O primeiro município da região a receber a unidade móvel é Nova Castilho, entre os dias 20 e 25 de julho. Em seguida, a carreta estará em Ilha Solteira, de 28 de julho a 8 de agosto. Na sequência, os atendimentos chegam a Bento de Abreu e Presidente Venceslau, entre os dias 11 e 22 de agosto.
O serviço atende mulheres de 50 a 74 anos apenas com a apresentação do RG e do Cartão SUS. Já pacientes entre 35 e 49 anos e aquelas com mais de 74 anos precisam apresentar solicitação médica para realizar o exame.
Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de até 50 senhas diárias. Aos sábados, o funcionamento é das 8h às 12h, com entrega de até 25 senhas, sempre por ordem de chegada.
Caso seja identificada alguma alteração nos exames, as pacientes são encaminhadas para unidades de referência do Sistema Único de Saúde (SUS), onde realizam exames complementares e, se necessário, iniciam o tratamento.
Em caso de dúvidas, acesse: ouvidoria.saude.sp.gov.br.
Carreta da Mamografia em Nova Castilho
Data: 20 a 25 de julho
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 381 – Em frente a UBS Profº Paulo Ricoy de Camargo – Novas Castilho – SP
Carreta da Mamografia em Ilha Solteira
Data: 28 de julho a 8 de agosto
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)
Endereço: Praça dos Paiaguás, 86 – Centro – Ilha Solteira – SP
Carreta da Mamografia em Bento de Abreu
Data: 11 a 22 de agosto
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)
Endereço: Rua Hugo Scatena, 138 – Centro – Bento de Abreu – SP
Carreta da Mamografia em Presidente Venceslau
Data: 11 a 22 de agosto
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)
Endereço: Rua São Paulo, S/N – Centro – Presidente Venceslau – SP
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