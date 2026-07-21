Mulheres de quatro municípios do Noroeste Paulista terão acesso gratuito aos exames preventivos por meio da Carreta da Mamografia, programa do Governo do Estado de São Paulo voltado ao diagnóstico precoce do câncer de mama.

O primeiro município da região a receber a unidade móvel é Nova Castilho, entre os dias 20 e 25 de julho. Em seguida, a carreta estará em Ilha Solteira, de 28 de julho a 8 de agosto. Na sequência, os atendimentos chegam a Bento de Abreu e Presidente Venceslau, entre os dias 11 e 22 de agosto.

O serviço atende mulheres de 50 a 74 anos apenas com a apresentação do RG e do Cartão SUS. Já pacientes entre 35 e 49 anos e aquelas com mais de 74 anos precisam apresentar solicitação médica para realizar o exame.