Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho pode procurar os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) da região. Nesta semana, o Governo do Estado disponibiliza 10.564 vagas de emprego em todo o estado de São Paulo, sendo 33 oportunidades na região administrativa de Araçatuba e 117 na região de São José do Rio Preto.

As vagas abrangem diferentes áreas de atuação e podem sofrer alterações ao longo do dia conforme forem preenchidas. Entre as funções com maior número de oportunidades no estado estão auxiliar de logística, alimentador de linha de produção, faxineiro, atendente de lanchonete, servente de obras, operador de telemarketing, atendente de lojas, motorista de ônibus urbano e auxiliar nos serviços de alimentação.

Além da intermediação de mão de obra, os PATs oferecem serviços gratuitos, como habilitação ao Seguro-Desemprego e orientações para trabalhadores que buscam recolocação profissional.