O Dia Nacional do Futebol, celebrado no último domingo, 19, vai muito além de uma homenagem ao esporte mais popular do país. No Noroeste Paulista, a data resgata histórias de estádios lotados, rivalidades históricas, títulos marcantes e clubes que ajudaram a construir a identidade esportiva da região. Entre memórias de glórias e os desafios do presente, a paixão pelo futebol continua viva em cidades como Araçatuba, Birigui e Penápolis.
A trajetória regional passa, inevitavelmente, pela Associação Esportiva Araçatuba (AEA), pelo Bandeirante Esporte Clube e pelo Clube Atlético Penapolense, equipes que alcançaram a elite do Campeonato Paulista em diferentes momentos e marcaram gerações de torcedores.
O Canário da Noroeste
No centro dessa história está a Associação Esportiva Araçatuba (AEA), o tradicional Canário da Noroeste. Fundada em 1972, a equipe sucedeu outros projetos esportivos que representaram a cidade desde a década de 1940 e consolidou o sonho dos araçatubenses de ter um clube competitivo no cenário estadual.
Antes dela, o futebol profissional de Araçatuba começou com o São Paulo Futebol Clube, criado em 15 de novembro de 1948. A equipe surgiu após a realização de um torneio que reuniu Corinthians, Palmeiras e São Paulo na cidade. Com a conquista do torneio pelo Tricolor paulista, surgiu a ideia de fundar um clube em sua homenagem.
Em 1949, o São Paulo Futebol Clube se fundiu ao Clube Atlético Araçatuba. Anos depois, em 1954, passou a se chamar Araçatuba Esporte Clube. A evolução do futebol local culminaria, posteriormente, na criação da AEA.
O clube viveu seu auge entre as décadas de 1990 e 2000, conquistando títulos da Série A2 e permanecendo na elite do Campeonato Paulista entre 1995 e 2000. Na época, o Estádio Adhemar de Barros recebia grandes públicos para acompanhar confrontos contra Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo.
O orgulho de vestir a camisa da cidade
Quem viveu esse período guarda lembranças especiais. O ex-jogador André Cunha, revelado por Palmeiras e Ponte Preta e com passagem marcante pela AEA, lembra com carinho da experiência.
"Foi uma honra jogar no clube da minha cidade. Eu saía da arquibancada para vestir aquela camisa dentro de campo. Fiz alguns dos gols mais bonitos da minha carreira pela AEA e sempre procurei dar o meu melhor."
A rivalidade que atravessa gerações
Ao lado da AEA, outro protagonista do futebol regional construiu uma trajetória centenária. Fundado em 1923, o Bandeirante Esporte Clube, de Birigui, também alcançou a elite estadual e escreveu um dos capítulos mais importantes de sua história ao conquistar a Copa Paulista de 2001.
A rivalidade entre Bandeirante e AEA tornou-se uma das mais tradicionais do interior paulista. Conhecido como Clássico Noroestino, o confronto mobilizou gerações de torcedores e ajudou a fortalecer a cultura futebolística da região.
Campeão da Copa Paulista pelo Bandeirante em 2001, o ex-jogador Roni destaca a importância do duelo.
"A rivalidade entre Bandeirante e AEA sempre foi muito forte e faz parte da história do futebol da nossa região. Dentro de campo, os jogos são disputados com muita intensidade, porque todos sabem da importância desse clássico para os torcedores e para os clubes."
Penapolense e o auge na elite paulista
Outro representante de destaque é o Clube Atlético Penapolense. O CAP viveu seu melhor momento na década de 2010, quando disputou a Série A1 do Campeonato Paulista entre 2013 e 2015 e alcançou campanhas expressivas diante das principais equipes do estado.
O período consolidou Penápolis como uma das forças do interior paulista e ampliou a visibilidade do clube no cenário estadual.
Os desafios do futebol do interior
Atualmente, os três clubes enfrentam uma realidade bem diferente daquela dos tempos de maior protagonismo. Custos elevados, dificuldades para atrair patrocinadores e a crescente profissionalização do esporte desafiam a sobrevivência financeira das equipes.
Em 2026, a AEA foi rebaixada para a Segunda Divisão do Campeonato Paulista, conhecida como Bezinha. Já Bandeirante e Penapolense disputam a Série A3.
Para o presidente do Bandeirante, André Luiz Batista, a sustentabilidade dos clubes passa pelo fortalecimento das categorias de base. "Hoje o futebol está muito caro e a conta não fecha apenas com premiações. Precisamos fortalecer a base, criar ativos para o clube, buscar projetos e parcerias. Sem categorias de base fortes, nenhum clube consegue se sustentar."
André Cunha compartilha da mesma visão. "O futebol do interior está cada vez mais escasso. Muitos clubes acumulam dívidas, falta gestão e apoio. A AEA e o Bandeirante têm tradição e torcidas apaixonadas, mas é preciso organização para que esses clubes voltem a crescer."
Muito além do resultado
Mesmo diante das dificuldades, o futebol continua sendo um patrimônio cultural do Noroeste Paulista. AEA, Bandeirante e Penapolense representam mais do que vitórias e derrotas. São símbolos de identidade regional, responsáveis por revelar talentos, movimentar comunidades e manter vivo o sonho de milhares de crianças que ainda enxergam no esporte uma oportunidade de transformação.
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