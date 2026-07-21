O Dia Nacional do Futebol, celebrado no último domingo, 19, vai muito além de uma homenagem ao esporte mais popular do país. No Noroeste Paulista, a data resgata histórias de estádios lotados, rivalidades históricas, títulos marcantes e clubes que ajudaram a construir a identidade esportiva da região. Entre memórias de glórias e os desafios do presente, a paixão pelo futebol continua viva em cidades como Araçatuba, Birigui e Penápolis.

A trajetória regional passa, inevitavelmente, pela Associação Esportiva Araçatuba (AEA), pelo Bandeirante Esporte Clube e pelo Clube Atlético Penapolense, equipes que alcançaram a elite do Campeonato Paulista em diferentes momentos e marcaram gerações de torcedores.

O Canário da Noroeste

No centro dessa história está a Associação Esportiva Araçatuba (AEA), o tradicional Canário da Noroeste. Fundada em 1972, a equipe sucedeu outros projetos esportivos que representaram a cidade desde a década de 1940 e consolidou o sonho dos araçatubenses de ter um clube competitivo no cenário estadual.