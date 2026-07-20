Os estudantes universitários de Brejo Alegre que precisam de apoio para custear a graduação já podem se preparar. A Prefeitura abriu o período de inscrições para a concessão de bolsas de estudo, oferecendo uma oportunidade para que moradores do município recebam auxílio financeiro e possam dar continuidade ao ensino superior.

Os interessados poderão realizar o cadastro entre os dias 13 e 31 de julho de 2026, na EMEF José João Abdalla, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O benefício é destinado exclusivamente a estudantes que preencham os critérios estabelecidos pela legislação municipal, entre eles a comprovação de residência em Brejo Alegre há pelo menos três anos, matrícula em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e enquadramento nos limites de renda definidos pelo programa.

Quem pode participar