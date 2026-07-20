20 de julho de 2026
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EDUCAÇÃO

Brejo Alegre abre inscrições para bolsas de ensino superior

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Estudantes têm até o dia 31 de julho para solicitar o benefício; programa é destinado a universitários que atendam aos critérios estabelecidos pelo município
Estudantes têm até o dia 31 de julho para solicitar o benefício; programa é destinado a universitários que atendam aos critérios estabelecidos pelo município

Os estudantes universitários de Brejo Alegre que precisam de apoio para custear a graduação já podem se preparar. A Prefeitura abriu o período de inscrições para a concessão de bolsas de estudo, oferecendo uma oportunidade para que moradores do município recebam auxílio financeiro e possam dar continuidade ao ensino superior.

Os interessados poderão realizar o cadastro entre os dias 13 e 31 de julho de 2026, na EMEF José João Abdalla, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O benefício é destinado exclusivamente a estudantes que preencham os critérios estabelecidos pela legislação municipal, entre eles a comprovação de residência em Brejo Alegre há pelo menos três anos, matrícula em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e enquadramento nos limites de renda definidos pelo programa.

Quem pode participar

Para solicitar a bolsa, o candidato deverá comprovar que possui renda individual de até três salários mínimos e renda familiar de até sete salários mínimos.

Também é necessário estar em dia com os cofres públicos municipais. Nos casos em que o estudante seja dependente dos pais ou responsáveis, eles também deverão apresentar situação regular perante o município.

Outro requisito é que o candidato não possua diploma de graduação, não esteja matriculado em outro curso superior e não receba benefícios de programas como FIES, ProUni ou qualquer outro financiamento público ou privado destinado ao custeio dos estudos.

Documentação obrigatória

Para efetuar o cadastro, será necessário apresentar uma série de documentos, entre eles:

  • Comprovante de residência em Brejo Alegre; 
  • RG, CPF e título de eleitor; 
  • Comprovantes das mensalidades da faculdade devidamente quitadas; 
  • Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
  • Declaração da instituição de ensino comprovando que o estudante não possui dependências do semestre anterior; 
  • Comprovantes de renda e das despesas da família; 
  • Declaração da faculdade informando que o estudante não recebe outra bolsa de estudos; 
  • Declaração de que não possui curso superior concluído; 
  • Número da conta corrente para depósito do benefício. 

Incentivo à permanência no ensino superior

A iniciativa busca ampliar o acesso e a permanência dos estudantes no ensino superior, contribuindo para que universitários de Brejo Alegre tenham melhores condições de concluir a graduação sem que as dificuldades financeiras se tornem um obstáculo.

A Prefeitura orienta os interessados a reunir toda a documentação exigida e realizar a inscrição dentro do prazo, evitando pendências que possam comprometer a análise do pedido.

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