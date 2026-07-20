Os estudantes universitários de Brejo Alegre que precisam de apoio para custear a graduação já podem se preparar. A Prefeitura abriu o período de inscrições para a concessão de bolsas de estudo, oferecendo uma oportunidade para que moradores do município recebam auxílio financeiro e possam dar continuidade ao ensino superior.
Os interessados poderão realizar o cadastro entre os dias 13 e 31 de julho de 2026, na EMEF José João Abdalla, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
O benefício é destinado exclusivamente a estudantes que preencham os critérios estabelecidos pela legislação municipal, entre eles a comprovação de residência em Brejo Alegre há pelo menos três anos, matrícula em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e enquadramento nos limites de renda definidos pelo programa.
Quem pode participar
Para solicitar a bolsa, o candidato deverá comprovar que possui renda individual de até três salários mínimos e renda familiar de até sete salários mínimos.
Também é necessário estar em dia com os cofres públicos municipais. Nos casos em que o estudante seja dependente dos pais ou responsáveis, eles também deverão apresentar situação regular perante o município.
Outro requisito é que o candidato não possua diploma de graduação, não esteja matriculado em outro curso superior e não receba benefícios de programas como FIES, ProUni ou qualquer outro financiamento público ou privado destinado ao custeio dos estudos.
Documentação obrigatória
Para efetuar o cadastro, será necessário apresentar uma série de documentos, entre eles:
- Comprovante de residência em Brejo Alegre;
- RG, CPF e título de eleitor;
- Comprovantes das mensalidades da faculdade devidamente quitadas;
- Certidão Negativa de Tributos Municipais;
- Declaração da instituição de ensino comprovando que o estudante não possui dependências do semestre anterior;
- Comprovantes de renda e das despesas da família;
- Declaração da faculdade informando que o estudante não recebe outra bolsa de estudos;
- Declaração de que não possui curso superior concluído;
- Número da conta corrente para depósito do benefício.
Incentivo à permanência no ensino superior
A iniciativa busca ampliar o acesso e a permanência dos estudantes no ensino superior, contribuindo para que universitários de Brejo Alegre tenham melhores condições de concluir a graduação sem que as dificuldades financeiras se tornem um obstáculo.
A Prefeitura orienta os interessados a reunir toda a documentação exigida e realizar a inscrição dentro do prazo, evitando pendências que possam comprometer a análise do pedido.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.