A Prefeitura de Araçatuba informou que foi prorrogado até 23 de julho o prazo para que servidores da ativa, aposentados e pensionistas realizem a abertura da conta bancária utilizada para o depósito dos salários e benefícios.

A extensão do prazo foi definida pela instituição financeira responsável pela administração da folha de pagamento do município, com o objetivo de atender os beneficiários que ainda não concluíram o procedimento dentro do cronograma inicialmente previsto.

A regularização pode ser feita de forma digital, por meio do aplicativo oficial do banco, ou presencialmente na agência central da instituição, em Araçatuba.

Procedimento é obrigatório