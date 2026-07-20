20 de julho de 2026
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PREFEITURA

Prazo para abrir conta de servidores é ampliado em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Servidores ativos, aposentados e pensionistas ganharam mais alguns dias para regularizar a conta bancária necessária ao recebimento de salários e benefícios
Servidores ativos, aposentados e pensionistas ganharam mais alguns dias para regularizar a conta bancária necessária ao recebimento de salários e benefícios

A Prefeitura de Araçatuba informou que foi prorrogado até 23 de julho o prazo para que servidores da ativa, aposentados e pensionistas realizem a abertura da conta bancária utilizada para o depósito dos salários e benefícios.

A extensão do prazo foi definida pela instituição financeira responsável pela administração da folha de pagamento do município, com o objetivo de atender os beneficiários que ainda não concluíram o procedimento dentro do cronograma inicialmente previsto.

A regularização pode ser feita de forma digital, por meio do aplicativo oficial do banco, ou presencialmente na agência central da instituição, em Araçatuba.

Procedimento é obrigatório

A administração municipal reforça que a abertura da conta é uma etapa obrigatória para garantir o processamento dos pagamentos.

Por isso, a orientação é para que todos os servidores, aposentados e pensionistas que ainda não realizaram o cadastro aproveitem o novo prazo e evitem transtornos.

Quem deixar de abrir a conta até 23 de julho poderá enfrentar atraso no recebimento dos salários ou benefícios, já que os créditos somente serão liberados após a regularização da situação bancária.

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