A Prefeitura de Araçatuba informou que foi prorrogado até 23 de julho o prazo para que servidores da ativa, aposentados e pensionistas realizem a abertura da conta bancária utilizada para o depósito dos salários e benefícios.
A extensão do prazo foi definida pela instituição financeira responsável pela administração da folha de pagamento do município, com o objetivo de atender os beneficiários que ainda não concluíram o procedimento dentro do cronograma inicialmente previsto.
A regularização pode ser feita de forma digital, por meio do aplicativo oficial do banco, ou presencialmente na agência central da instituição, em Araçatuba.
Procedimento é obrigatório
A administração municipal reforça que a abertura da conta é uma etapa obrigatória para garantir o processamento dos pagamentos.
Por isso, a orientação é para que todos os servidores, aposentados e pensionistas que ainda não realizaram o cadastro aproveitem o novo prazo e evitem transtornos.
Quem deixar de abrir a conta até 23 de julho poderá enfrentar atraso no recebimento dos salários ou benefícios, já que os créditos somente serão liberados após a regularização da situação bancária.
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