Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho terá uma semana movimentada em Araçatuba. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho anunciou a realização de dois processos seletivos que, juntos, somam 250 vagas de emprego, distribuídas entre os cargos de negociador, auxiliar de produção e operador de caldeira.
As seleções serão realizadas no Balcão de Empregos, localizado na Avenida Waldemar Alves, nº 50, e são destinadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais.
Toledo Piza oferece 100 vagas para negociador
O primeiro processo seletivo acontece na terça-feira (22), das 8h às 10h, para contratação de 100 negociadores pela empresa Toledo Piza Advogados Associados.
As vagas são destinadas a candidatos com ensino médio completo ou em andamento, idade mínima de 18 anos e, para homens, apresentação do comprovante de dispensa do serviço militar.
O salário oferecido é de R$ 1.621,00, além de vale-alimentação de R$ 17,30 por dia trabalhado e vale-transporte para utilização no sistema de transporte coletivo urbano.
Os contratados poderão atuar em dois horários. O primeiro é de segunda a sábado, das 8h às 14h. Já o segundo será de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h, com expediente aos sábados das 8h às 14h. As oportunidades são destinadas às unidades Aval Aviação e Toledo Saverio.
Empresa abre 150 vagas para auxiliar de produção
Na quarta (23) e quinta-feira (24), também das 8h às 12h, será a vez da empresa Job Terceirização realizar um novo processo seletivo oferecendo 150 vagas temporárias para auxiliar de produção.
A Secretaria informou que serão distribuídas 100 senhas por dia para atendimento dos candidatos. Entre as atribuições da função estão a organização de materiais e equipamentos, apoio às etapas do processo produtivo, movimentação e armazenagem de produtos, limpeza dos equipamentos e cumprimento das normas de segurança da empresa.
Para participar, é necessário possuir ensino fundamental completo, experiência mínima de seis meses na função e disponibilidade de horário.
Além das vagas para auxiliar de produção, a empresa também fará seleção para uma vaga de operador de caldeira. Neste caso, os candidatos devem possuir ensino fundamental completo, experiência comprovada na área, curso de operador de caldeira conforme a NR-13 e disponibilidade de horário.
Informações sobre contratação
De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho, informações sobre salários, benefícios e demais condições das vagas da Job Terceirização serão fornecidas diretamente aos candidatos durante o processo seletivo no Balcão de Empregos.
A expectativa é de grande procura pelas oportunidades, já que os dois processos somam 250 vagas para contratação em diferentes áreas e perfis profissionais.
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