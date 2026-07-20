Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho terá uma semana movimentada em Araçatuba. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho anunciou a realização de dois processos seletivos que, juntos, somam 250 vagas de emprego, distribuídas entre os cargos de negociador, auxiliar de produção e operador de caldeira.

As seleções serão realizadas no Balcão de Empregos, localizado na Avenida Waldemar Alves, nº 50, e são destinadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais.

Toledo Piza oferece 100 vagas para negociador

O primeiro processo seletivo acontece na terça-feira (22), das 8h às 10h, para contratação de 100 negociadores pela empresa Toledo Piza Advogados Associados.