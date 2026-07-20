Quem deseja investir em qualificação profissional ou dar os primeiros passos no empreendedorismo terá uma nova oportunidade em Birigui. O Fundo Social de Solidariedade está com inscrições abertas para uma oficina gratuita de produção de salgados fritos e assados, voltada à capacitação de moradores interessados em transformar o aprendizado em uma alternativa de renda.
A formação será realizada em quatro encontros, com início marcado para o dia 28 de julho. As aulas acontecerão sempre às terças e quintas-feiras, das 8h às 10h, na cozinha Cravo e Canela, onde os participantes terão acesso a atividades práticas e orientações sobre o preparo dos produtos.
A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pelo Fundo Social para estimular a qualificação profissional, incentivar o empreendedorismo e ampliar as oportunidades de autonomia financeira para a população.
Podem participar pessoas com 16 anos ou mais. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na Rua Santa Tereza, nº 365, Vila Troncoso.
Segundo a organização, as vagas são limitadas e serão preenchidas conforme a procura.
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