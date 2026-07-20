20 de julho de 2026
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OPORTUNIDADE

Birigui abre curso gratuito de salgados para moradores

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Oficina promovida pelo Fundo Social de Solidariedade oferece aulas práticas para quem deseja aprender uma profissão, aperfeiçoar técnicas culinárias ou conquistar uma nova fonte de renda
Oficina promovida pelo Fundo Social de Solidariedade oferece aulas práticas para quem deseja aprender uma profissão, aperfeiçoar técnicas culinárias ou conquistar uma nova fonte de renda

Quem deseja investir em qualificação profissional ou dar os primeiros passos no empreendedorismo terá uma nova oportunidade em Birigui. O Fundo Social de Solidariedade está com inscrições abertas para uma oficina gratuita de produção de salgados fritos e assados, voltada à capacitação de moradores interessados em transformar o aprendizado em uma alternativa de renda.

A formação será realizada em quatro encontros, com início marcado para o dia 28 de julho. As aulas acontecerão sempre às terças e quintas-feiras, das 8h às 10h, na cozinha Cravo e Canela, onde os participantes terão acesso a atividades práticas e orientações sobre o preparo dos produtos.

A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pelo Fundo Social para estimular a qualificação profissional, incentivar o empreendedorismo e ampliar as oportunidades de autonomia financeira para a população.

Podem participar pessoas com 16 anos ou mais. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na Rua Santa Tereza, nº 365, Vila Troncoso.

Segundo a organização, as vagas são limitadas e serão preenchidas conforme a procura.

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