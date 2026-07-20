Uma denúncia encaminhada à reportagem aponta o possível uso irregular de materiais escolares durante a festa junina do Centro de Educação Infantil (CEI) Maria Cecília, em Birigui. O caso é apurado pela Prefeitura e também foi comunicado à Polícia Civil.
Segundo as informações recebidas, materiais fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação e destinados ao uso pedagógico dos alunos teriam sido utilizados como prêmios na barraca de pescaria da festa.
Entre os itens apontados na denúncia estão cadernos, lápis de cor, lápis de escrever, borrachas e colas. Os materiais deveriam permanecer à disposição das crianças para atividades desenvolvidas na unidade escolar.
Ainda conforme o relato encaminhado à reportagem, a diretora do CEI teria autorizado a destinação de parte dos materiais para a brincadeira.
Fichas eram vendidas por R$ 3
A participação na pescaria ocorria mediante a compra de fichas no valor de R$ 3. Segundo relatos de pais de alunos, os pagamentos também poderiam ser feitos por Pix para uma conta de pessoa física.
A origem da conta, a destinação dos valores arrecadados e a forma de prestação de contas deverão ser esclarecidas durante a apuração.
Conforme as informações obtidas pela reportagem, ao ser questionada sobre o episódio, a diretora afirmou que o envio dos materiais para a festa ocorreu por engano.
Ela também teria informado que retirou da barraca os kits que ainda não haviam sido entregues e comprou novos materiais para repor os itens utilizados. A nota fiscal da aquisição teria sido apresentada às autoridades responsáveis pela investigação.
Prefeitura abriu apuração
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Birigui informou que tomou conhecimento do caso no fim de junho e encaminhou a denúncia à Corregedoria-Geral do Município, responsável pela investigação administrativa.
Em nota, a administração municipal afirmou que materiais escolares adquiridos com recursos públicos devem ser utilizados exclusivamente para fins educacionais, não sendo permitida destinação diferente da prevista.
A Prefeitura acrescentou que a apuração seguirá o devido processo legal, com garantia de contraditório e ampla defesa. Caso sejam constatadas irregularidades, poderão ser adotadas as medidas administrativas cabíveis.
Até o momento, não há conclusão oficial sobre a responsabilidade dos envolvidos nem sobre eventual irregularidade na arrecadação da festa.
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