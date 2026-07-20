Uma denúncia encaminhada à reportagem aponta o possível uso irregular de materiais escolares durante a festa junina do Centro de Educação Infantil (CEI) Maria Cecília, em Birigui. O caso é apurado pela Prefeitura e também foi comunicado à Polícia Civil.

Segundo as informações recebidas, materiais fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação e destinados ao uso pedagógico dos alunos teriam sido utilizados como prêmios na barraca de pescaria da festa.

Entre os itens apontados na denúncia estão cadernos, lápis de cor, lápis de escrever, borrachas e colas. Os materiais deveriam permanecer à disposição das crianças para atividades desenvolvidas na unidade escolar.