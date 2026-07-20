20 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA EM CASA

Homem é preso após agredir os pais idosos em Glicério

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Casal sofreu ferimentos graves, incluindo fraturas, e precisou ser socorrido para o Pronto-Socorro de Penápolis; segundo familiares, agressões e ameaças eram frequentes
Casal sofreu ferimentos graves, incluindo fraturas, e precisou ser socorrido para o Pronto-Socorro de Penápolis; segundo familiares, agressões e ameaças eram frequentes

Um homem foi preso neste domingo (19), em Glicério, após agredir os próprios pais, ambos idosos, dentro da residência da família. As vítimas sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de Penápolis.

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No imóvel, os policiais encontraram o casal ferido. As vítimas relataram que o filho havia desferido socos e empurrões contra elas e fugido em seguida.

Enquanto a ocorrência era registrada, o suspeito retornou à residência com vários ferimentos pelo corpo. Ele afirmou ter sido agredido por pessoas enquanto caminhava pela rua.

Familiares informaram aos policiais que os episódios de violência contra os idosos seriam frequentes e envolveriam ameaças, ofensas e agressões físicas.

Diante dos relatos e das condições encontradas no local, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com as vítimas, ao Pronto-Socorro de Penápolis.

Os exames médicos constataram que o pai sofreu fratura no punho direito. A mãe apresentou fratura no crânio, abaixo do olho direito, e foi submetida a exames complementares, incluindo tomografia.

Após o atendimento médico, os envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial de Penápolis. O caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal.

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