Um homem foi preso neste domingo (19), em Glicério, após agredir os próprios pais, ambos idosos, dentro da residência da família. As vítimas sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de Penápolis.

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No imóvel, os policiais encontraram o casal ferido. As vítimas relataram que o filho havia desferido socos e empurrões contra elas e fugido em seguida.

Enquanto a ocorrência era registrada, o suspeito retornou à residência com vários ferimentos pelo corpo. Ele afirmou ter sido agredido por pessoas enquanto caminhava pela rua.