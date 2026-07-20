A terceira Avaliação de Densidade Larvária (ADL) realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba identificou os bairros com maior concentração de criadouros do Aedes aegypti. Apesar da redução no índice geral de infestação, o município continua em estado de alerta para doenças transmitidas pelo mosquito. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (20).
Os territórios atendidos pelas UBSs Morada dos Nobres, TV, Umuarama, Alvorada e Maria Tereza de Andrade apresentaram os maiores índices de infestação durante o levantamento, realizado entre os dias 1º e 15 de julho.
O Índice de Infestação Predial (IIP) caiu para 2,1% neste mês. Em janeiro, o indicador era de 3,80%, passando para 2,54% em maio. Mesmo com a melhora, o percentual ainda exige intensificação das ações de controle.
Durante a pesquisa, equipes da Unidade de Vigilância em Zoonoses vistoriaram 4.443 imóveis distribuídos em 865 quarteirões de 16 áreas urbanas. Ao todo, foram encontrados 110 criadouros com larvas em recipientes como ralos internos, bebedouros de animais, vasos de plantas, piscinas, baldes e latas.
Segundo a secretária municipal de Saúde, Lucila Bistaffa, o levantamento permite identificar as regiões mais vulneráveis e direcionar as estratégias de combate ao mosquito. Ela afirmou que as equipes continuarão com visitas domiciliares, eliminação de criadouros e ações de orientação à população.
A Secretaria de Saúde reforça que os moradores devem eliminar qualquer recipiente que possa acumular água e permitir a entrada dos agentes de combate às endemias, que atuam uniformizados e identificados com crachá.
Desde o início do ano, Araçatuba contabiliza 2.005 casos confirmados de dengue e uma morte relacionada à doença. Outros 213 casos seguem em investigação. Em relação à chikungunya, o município já registrou 739 casos confirmados e dois óbitos.
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