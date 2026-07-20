A terceira Avaliação de Densidade Larvária (ADL) realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba identificou os bairros com maior concentração de criadouros do Aedes aegypti. Apesar da redução no índice geral de infestação, o município continua em estado de alerta para doenças transmitidas pelo mosquito. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (20).

Os territórios atendidos pelas UBSs Morada dos Nobres, TV, Umuarama, Alvorada e Maria Tereza de Andrade apresentaram os maiores índices de infestação durante o levantamento, realizado entre os dias 1º e 15 de julho.

O Índice de Infestação Predial (IIP) caiu para 2,1% neste mês. Em janeiro, o indicador era de 3,80%, passando para 2,54% em maio. Mesmo com a melhora, o percentual ainda exige intensificação das ações de controle.