A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, na tarde deste domingo (19), alertas por SMS para moradores de diversas regiões paulistas após os índices de umidade relativa do ar caírem abaixo de 30%. Entre as áreas atingidas está a região entre Jales e José Bonifácio, no noroeste paulista.

Os primeiros avisos foram enviados às 14h10 pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), contemplando ainda as regiões de Barretos, Ariranha, Pradópolis e Ribeirão Preto. Cerca de dez minutos depois, novos alertas foram disparados para moradores das regiões entre Itapira e Mogi Guaçu e entre Ibitinga e Barra Bonita.

Na Região Metropolitana de São Paulo, o monitoramento também apontou umidade abaixo de 30%, levando a Defesa Civil a emitir um novo comunicado orientando a população a reforçar a hidratação e evitar atividades físicas ao ar livre nos períodos mais quentes do dia.