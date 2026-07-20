A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, na tarde deste domingo (19), alertas por SMS para moradores de diversas regiões paulistas após os índices de umidade relativa do ar caírem abaixo de 30%. Entre as áreas atingidas está a região entre Jales e José Bonifácio, no noroeste paulista.
Os primeiros avisos foram enviados às 14h10 pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), contemplando ainda as regiões de Barretos, Ariranha, Pradópolis e Ribeirão Preto. Cerca de dez minutos depois, novos alertas foram disparados para moradores das regiões entre Itapira e Mogi Guaçu e entre Ibitinga e Barra Bonita.
Na Região Metropolitana de São Paulo, o monitoramento também apontou umidade abaixo de 30%, levando a Defesa Civil a emitir um novo comunicado orientando a população a reforçar a hidratação e evitar atividades físicas ao ar livre nos períodos mais quentes do dia.
Segundo a Defesa Civil, a condição é provocada por um bloqueio atmosférico que mantém o tempo firme sobre grande parte do Estado e favorece um período de veranico. A previsão é de que o cenário continue nos próximos dias, com temperaturas acima da média para esta época do ano, ausência de chuva e índices de umidade em níveis considerados preocupantes.
Além do desconforto causado pelo calor e pelo ar seco, a baixa umidade aumenta o risco de problemas respiratórios, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. O tempo seco também favorece a ocorrência de incêndios em áreas de vegetação, motivo pelo qual a Defesa Civil orienta a população a não realizar queimadas e evitar o descarte de bitucas de cigarro ou qualquer material que possa provocar focos de fogo.
Entre as principais recomendações estão manter a hidratação ao longo do dia, reduzir a exposição ao sol nos horários de maior calor, evitar exercícios físicos ao ar livre durante a tarde e, sempre que possível, utilizar umidificadores ou recipientes com água para melhorar a umidade dos ambientes
A Defesa Civil informou que segue monitorando as condições meteorológicas e poderá emitir novos alertas caso os índices de umidade continuem em níveis críticos. O serviço de alerta é gratuito e pode ser ativado pelo envio do CEP da residência para o número 40199. Em situações de emergência, os telefones disponíveis são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.
Previsão para Araçatuba
De acordo com o radar meteorológico do IPMet/Unesp de Bauru, a previsão para Araçatuba indica que a umidade relativa do ar permanecerá abaixo de 35% até quarta-feira (22), índice que exige atenção devido aos riscos à saúde. Não há previsão de chuva para o período. As madrugadas devem continuar com temperaturas mais amenas, entre 15°C e 16°C, enquanto as tardes serão marcadas por forte aquecimento, com máximas que podem chegar aos 33°C. A combinação de calor, baixa umidade e tempo seco deve deixar o clima abafado e aumentar o risco de desidratação e queimadas na região.
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