20 de julho de 2026
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AÇÃO DA POLÍCIA

Mulher é detida com pistola e munições durante ação em Andradina

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Suspeita afirmou que apenas guardava a arma; fiança foi paga após prisão em flagrante
Suspeita afirmou que apenas guardava a arma; fiança foi paga após prisão em flagrante

Uma mulher de 27 anos foi presa na noite de sábado (19) por posse ilegal de arma de fogo no bairro Benfica, em Andradina. A ocorrência foi registrada durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar.

Segundo a corporação, os policiais receberam informações de que uma arma estaria escondida em uma residência da região. No endereço indicado, a moradora foi localizada em frente ao imóvel e informou que o armamento não era de sua propriedade, alegando apenas estar guardando o objeto para outra pessoa.

Durante as buscas na casa, os militares encontraram uma pistola calibre 7,65 da marca Beretta, acompanhada de oito munições intactas.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao Pronto-Socorro para exame cautelar. Em seguida, a ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a prisão em flagrante foi confirmada.

A autoridade policial arbitrou fiança, que foi paga pela investigada. Com isso, ela responderá ao processo em liberdade.

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