Uma mulher de 27 anos foi presa na noite de sábado (19) por posse ilegal de arma de fogo no bairro Benfica, em Andradina. A ocorrência foi registrada durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar.
Segundo a corporação, os policiais receberam informações de que uma arma estaria escondida em uma residência da região. No endereço indicado, a moradora foi localizada em frente ao imóvel e informou que o armamento não era de sua propriedade, alegando apenas estar guardando o objeto para outra pessoa.
Durante as buscas na casa, os militares encontraram uma pistola calibre 7,65 da marca Beretta, acompanhada de oito munições intactas.
A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao Pronto-Socorro para exame cautelar. Em seguida, a ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a prisão em flagrante foi confirmada.
A autoridade policial arbitrou fiança, que foi paga pela investigada. Com isso, ela responderá ao processo em liberdade.
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