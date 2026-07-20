Uma mulher de 27 anos foi presa na noite de sábado (19) por posse ilegal de arma de fogo no bairro Benfica, em Andradina. A ocorrência foi registrada durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar.

Segundo a corporação, os policiais receberam informações de que uma arma estaria escondida em uma residência da região. No endereço indicado, a moradora foi localizada em frente ao imóvel e informou que o armamento não era de sua propriedade, alegando apenas estar guardando o objeto para outra pessoa.

Durante as buscas na casa, os militares encontraram uma pistola calibre 7,65 da marca Beretta, acompanhada de oito munições intactas.