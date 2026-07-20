20 de julho de 2026
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FORÇA-TAREFA

Família autoriza doação e quatro órgãos são captados em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Santa Casa de Araçatuba
Fígado, rins e córneas foram destinados a pacientes da fila estadual de transplantes
Fígado, rins e córneas foram destinados a pacientes da fila estadual de transplantes

A Santa Casa de Araçatuba realizou neste domingo (19) a sétima captação múltipla de órgãos do ano. O procedimento foi coordenado pela Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (e-DOT).

A doadora foi uma mulher de 70 anos que teve morte encefálica confirmada. Após autorização da família, foi iniciado o processo para retirada dos órgãos destinados ao transplante. A data da confirmação da morte cerebral não foi divulgada.

Foram captados o fígado, os dois rins e as córneas. O procedimento foi concluído durante a tarde.

O fígado foi transportado para um hospital da capital paulista em aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). Já o deslocamento das equipes médicas e o transporte dos órgãos até o Aeroporto Dario Guarita contaram com apoio de batedores da Guarda Civil Municipal.

Os órgãos serão destinados a pacientes compatíveis cadastrados na fila do Sistema Estadual de Transplantes.

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