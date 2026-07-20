A Santa Casa de Araçatuba realizou neste domingo (19) a sétima captação múltipla de órgãos do ano. O procedimento foi coordenado pela Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (e-DOT).
A doadora foi uma mulher de 70 anos que teve morte encefálica confirmada. Após autorização da família, foi iniciado o processo para retirada dos órgãos destinados ao transplante. A data da confirmação da morte cerebral não foi divulgada.
Foram captados o fígado, os dois rins e as córneas. O procedimento foi concluído durante a tarde.
O fígado foi transportado para um hospital da capital paulista em aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). Já o deslocamento das equipes médicas e o transporte dos órgãos até o Aeroporto Dario Guarita contaram com apoio de batedores da Guarda Civil Municipal.
Os órgãos serão destinados a pacientes compatíveis cadastrados na fila do Sistema Estadual de Transplantes.
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