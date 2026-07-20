A Santa Casa de Araçatuba realizou neste domingo (19) a sétima captação múltipla de órgãos do ano. O procedimento foi coordenado pela Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (e-DOT).

A doadora foi uma mulher de 70 anos que teve morte encefálica confirmada. Após autorização da família, foi iniciado o processo para retirada dos órgãos destinados ao transplante. A data da confirmação da morte cerebral não foi divulgada.

Foram captados o fígado, os dois rins e as córneas. O procedimento foi concluído durante a tarde.