A Guarda Civil Municipal de Araçatuba apreendeu 146 pipas e 10 carretéis de linha chilena durante a Operação Pipa, realizada neste domingo (19) no bairro Sílvio Venturoli.
Segundo a corporação, as equipes faziam patrulhamento preventivo quando identificaram várias pessoas empinando pipas utilizando linha cortante em uma área urbana próxima à rede elétrica e a avenidas com grande circulação de veículos.
De acordo com os agentes, a utilização desse tipo de material representa risco de acidentes envolvendo motociclistas, ciclistas, motoristas e pedestres, além de oferecer perigo à rede de distribuição de energia.
Todo o material encontrado foi recolhido pela equipe. O uso de linha chilena é proibido por lei devido ao alto potencial de provocar ferimentos graves e até mortes.
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