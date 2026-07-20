A Guarda Civil Municipal de Araçatuba apreendeu 146 pipas e 10 carretéis de linha chilena durante a Operação Pipa, realizada neste domingo (19) no bairro Sílvio Venturoli.

Segundo a corporação, as equipes faziam patrulhamento preventivo quando identificaram várias pessoas empinando pipas utilizando linha cortante em uma área urbana próxima à rede elétrica e a avenidas com grande circulação de veículos.

De acordo com os agentes, a utilização desse tipo de material representa risco de acidentes envolvendo motociclistas, ciclistas, motoristas e pedestres, além de oferecer perigo à rede de distribuição de energia.