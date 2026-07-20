20 de julho de 2026
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BIRIGUI

Motociclista fica gravemente ferido após colisão em rotatória

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Um acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (19) deixou um motociclista gravemente ferido em uma das rotatórias da Avenida Silvio Guarnieri, na região do bairro Jandaia, em Birigui. A colisão envolveu uma motocicleta e um automóvel de passeio e mobilizou equipes da Polícia Militar, do resgate e da perícia técnica.

De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista, de 56 anos, conduzia uma Honda CG 150 pela avenida quando realizava o contorno da rotatória. Nesse momento, um Honda Civic que acessava o dispositivo pela Rua Consolação atingiu lateralmente a motocicleta.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu uma fratura na perna direita, além de escoriações no rosto e em uma das mãos. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado consciente a uma unidade hospitalar de Birigui, onde permaneceria internado para passar por procedimento cirúrgico.

O motorista do automóvel, de 58 anos, relatou aos policiais que não percebeu a aproximação da motocicleta ao entrar na rotatória, o que resultou na colisão.

Em razão da gravidade dos ferimentos, a Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.

O caso reforça o alerta para a necessidade de atenção redobrada nas rotatórias, principalmente quanto ao respeito à preferência de passagem e à observação da aproximação de motociclistas, frequentemente mais vulneráveis em colisões desse tipo.

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