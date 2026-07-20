Um acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (19) deixou um motociclista gravemente ferido em uma das rotatórias da Avenida Silvio Guarnieri, na região do bairro Jandaia, em Birigui. A colisão envolveu uma motocicleta e um automóvel de passeio e mobilizou equipes da Polícia Militar, do resgate e da perícia técnica.

De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista, de 56 anos, conduzia uma Honda CG 150 pela avenida quando realizava o contorno da rotatória. Nesse momento, um Honda Civic que acessava o dispositivo pela Rua Consolação atingiu lateralmente a motocicleta.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu uma fratura na perna direita, além de escoriações no rosto e em uma das mãos. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado consciente a uma unidade hospitalar de Birigui, onde permaneceria internado para passar por procedimento cirúrgico.