A rápida atuação da Polícia Militar garantiu a recuperação de um veículo furtado poucas horas após o crime, na manhã deste domingo (19), em Birigui. O automóvel foi localizado abandonado no bairro Cidade Jardim durante patrulhamento de rotina realizado por uma equipe da corporação.

Por volta das 8h30, os policiais perceberam um Volkswagen Gol estacionado em situação incomum, com os vidros abaixados e a chave ainda na ignição. A circunstância levantou suspeitas e motivou uma consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que confirmou que o carro havia sido furtado na noite anterior.

Após a confirmação, os militares preservaram o local até a chegada da equipe da Polícia Científica, responsável pelos trabalhos periciais. Durante a vistoria, foi constatado que a bateria do veículo havia sido retirada pelos criminosos, indicando que o automóvel foi abandonado após o furto.