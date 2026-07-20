Um homem de 39 anos é investigado pela Polícia Civil após invadir a residência do ex-sogro, de 55 anos, e agredi-lo durante uma discussão registrada na noite de sábado (18), no bairro Jardim Planalto, em Araçatuba. O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, a vítima relatou que estava na casa quando o ex-genro entrou no imóvel e passou a perguntar pelo paradeiro da ex-companheira. Ao ser informado de que ela participava de uma atividade em uma igreja, o suspeito teria se exaltado, afirmando que o ex-sogro estaria escondendo a filha e insinuando que ela estaria fazendo algo de errado.

Na sequência, segundo o registro policial, o homem avançou contra o ex-sogro e o segurou pelo pescoço, iniciando as agressões. A vítima conseguiu se desvencilhar, mas ambos caíram no chão durante a luta corporal.