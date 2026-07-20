Um homem de 39 anos é investigado pela Polícia Civil após invadir a residência do ex-sogro, de 55 anos, e agredi-lo durante uma discussão registrada na noite de sábado (18), no bairro Jardim Planalto, em Araçatuba. O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça.
Conforme consta no Boletim de Ocorrência, a vítima relatou que estava na casa quando o ex-genro entrou no imóvel e passou a perguntar pelo paradeiro da ex-companheira. Ao ser informado de que ela participava de uma atividade em uma igreja, o suspeito teria se exaltado, afirmando que o ex-sogro estaria escondendo a filha e insinuando que ela estaria fazendo algo de errado.
Na sequência, segundo o registro policial, o homem avançou contra o ex-sogro e o segurou pelo pescoço, iniciando as agressões. A vítima conseguiu se desvencilhar, mas ambos caíram no chão durante a luta corporal.
Ainda de acordo com o boletim, o ex-sogro sofreu uma mordida na mão direita e apresentou lesões nas costas e no pé esquerdo. Ele foi socorrido ao pronto-socorro, onde passou por exames de imagem. Os médicos não constataram fraturas, realizaram a medicação necessária e, em seguida, concederam alta.
Após as agressões, o investigado deixou o local antes da chegada das equipes policiais. Vizinhos, ao ouvirem a movimentação e os gritos, acionaram a Polícia Militar.
A vítima informou ainda às autoridades que existe uma medida protetiva de urgência em vigor envolvendo o ex-genro. Também relatou que não soube afirmar se o suspeito estava sob efeito de álcool ou outras substâncias, mas disse que ele apresentava comportamento extremamente alterado.
O caso foi registrado no Plantão Policial de Araçatuba e será encaminhado à unidade responsável pela área dos fatos. A Polícia Civil dará sequência às investigações e poderá ouvir as partes para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.
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