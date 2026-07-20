Uma discussão entre duas mulheres, de 60 e 61 anos, terminou em luta corporal e mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) na noite deste domingo (19), em uma sorveteria localizada na Avenida Prestes Maia, em Araçatuba.
De acordo com o que foi apurado e registrado em Boletim de Ocorrência, a confusão teria sido motivada por um desentendimento relacionado a um serviço de pedreiro realizado na residência de uma das envolvidas. A discussão começou por causa dessa divergência e acabou evoluindo para agressões físicas.
Durante a briga, familiares de uma das mulheres também se envolveram na confusão, o que aumentou o tumulto no estabelecimento.
Diante da situação, agentes da GCM precisaram intervir e utilizar força moderada para conter os envolvidos e restabelecer a ordem.
As duas mulheres foram encaminhadas ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada. Em seguida, ambas passaram por atendimento médico e receberam requisição para exames no Instituto Médico Legal (IML), procedimento adotado para documentar eventuais lesões.
O caso será investigado pela Polícia Civil. As partes deverão ser intimadas para prestar esclarecimentos, e as circunstâncias que deram origem ao conflito serão apuradas durante o inquérito policial.
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