O fim da tarde deste domingo (19) foi marcado por uma grande mobilização das equipes de emergência em Birigui, após um incêndio atingir uma empresa do ramo de desentupimento instalada no bairro Colinas. O fogo chamou a atenção de moradores da região pela intensa fumaça e pelos danos provocados nos veículos da empresa.

De acordo com as primeiras informações, as chamas tiveram início em um caminhão que estava estacionado no pátio do estabelecimento. As circunstâncias que deram origem ao incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser esclarecidas por meio da investigação. As imagens registradas pelo sistema de monitoramento da empresa serão analisadas e poderão ajudar a identificar como o fogo começou.

O Corpo de Bombeiros agiu rapidamente para controlar as chamas e evitar que o incêndio alcançasse outras estruturas da empresa. A ação foi fundamental para impedir que os prejuízos fossem ainda maiores.