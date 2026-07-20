20 de julho de 2026
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PRISÃO PREVENTIVA

PM prende procurado por tentativa de feminicídio

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O capturado foi encaminhado ao pronto-socorro para exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia de Auriflama
O capturado foi encaminhado ao pronto-socorro para exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia de Auriflama

Um homem de 48 anos, procurado pela Justiça pelo crime de tentativa de feminicídio, foi preso na manhã deste domingo (19), em Guzolândia. A captura foi realizada por policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), após informações de que ele estaria escondido na cidade.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes receberam denúncia de que o procurado, morador de Valparaíso, estava homiziado em Guzolândia. Diante das informações, os policiais iniciaram diligências com o apoio da equipe do CGP-3.

O suspeito foi localizado no cruzamento da Avenida Paschoal Guzzo com a Rua José Cândido de Morais. Durante a abordagem, ele tentou se identificar com outro nome, dizendo chamar-se "Lucimar". No entanto, a versão levantou suspeitas e, durante a averiguação, um morador da região reconheceu o abordado e confirmou sua verdadeira identidade.

Após consulta ao sistema do Copom, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça contra o homem, em razão de condenação pelo crime de tentativa de feminicídio.

O capturado foi encaminhado ao pronto-socorro para exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia. A delegada de plantão, Carolina Baltes, ratificou a prisão, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil.

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