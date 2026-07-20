Um homem de 48 anos, procurado pela Justiça pelo crime de tentativa de feminicídio, foi preso na manhã deste domingo (19), em Guzolândia. A captura foi realizada por policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), após informações de que ele estaria escondido na cidade.
De acordo com a Polícia Militar, as equipes receberam denúncia de que o procurado, morador de Valparaíso, estava homiziado em Guzolândia. Diante das informações, os policiais iniciaram diligências com o apoio da equipe do CGP-3.
O suspeito foi localizado no cruzamento da Avenida Paschoal Guzzo com a Rua José Cândido de Morais. Durante a abordagem, ele tentou se identificar com outro nome, dizendo chamar-se "Lucimar". No entanto, a versão levantou suspeitas e, durante a averiguação, um morador da região reconheceu o abordado e confirmou sua verdadeira identidade.
Após consulta ao sistema do Copom, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça contra o homem, em razão de condenação pelo crime de tentativa de feminicídio.
O capturado foi encaminhado ao pronto-socorro para exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia. A delegada de plantão, Carolina Baltes, ratificou a prisão, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.