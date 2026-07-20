A semana em Araçatuba será marcada por dois cenários distintos. Os primeiros dias terão predomínio de sol, calor durante as tardes, baixa umidade do ar e risco elevado para incêndios em vegetação. Já a partir de quinta-feira (23), a chegada de uma frente fria deve provocar chuva e uma queda significativa nas temperaturas.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para risco elevado, e até mesmo de emergência, para incêndios em vegetação em diversas regiões paulistas, incluindo o noroeste do Estado, onde está Araçatuba. As condições mais críticas devem persistir até quarta-feira (22), período em que a combinação entre tempo seco, calor e baixa umidade favorece o surgimento e a propagação de focos de incêndio.

Nesta segunda-feira (20), a previsão é de sol durante todo o dia, com mínima de 16°C e máxima de 32°C. Na terça-feira (21), o tempo segue firme, com temperaturas entre 17°C e 32°C. Já na quarta-feira (22), o calor aumenta ainda mais, com mínima de 18°C e máxima de 33°C, mantendo as condições de tempo seco.