A semana em Araçatuba será marcada por dois cenários distintos. Os primeiros dias terão predomínio de sol, calor durante as tardes, baixa umidade do ar e risco elevado para incêndios em vegetação. Já a partir de quinta-feira (23), a chegada de uma frente fria deve provocar chuva e uma queda significativa nas temperaturas.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para risco elevado, e até mesmo de emergência, para incêndios em vegetação em diversas regiões paulistas, incluindo o noroeste do Estado, onde está Araçatuba. As condições mais críticas devem persistir até quarta-feira (22), período em que a combinação entre tempo seco, calor e baixa umidade favorece o surgimento e a propagação de focos de incêndio.
Nesta segunda-feira (20), a previsão é de sol durante todo o dia, com mínima de 16°C e máxima de 32°C. Na terça-feira (21), o tempo segue firme, com temperaturas entre 17°C e 32°C. Já na quarta-feira (22), o calor aumenta ainda mais, com mínima de 18°C e máxima de 33°C, mantendo as condições de tempo seco.
A mudança no tempo começa na quinta-feira (23), quando uma frente fria avança sobre a região. A previsão indica aumento da nebulosidade, possibilidade de chuva e queda nas temperaturas, com mínima de 19°C e máxima de apenas 25°C.
Na sexta-feira (24), o tempo permanece instável, com previsão de chuva e temperaturas variando entre 18°C e 25°C, mantendo o clima mais ameno em comparação aos dias anteriores.
Diante do alerta da Defesa Civil, a recomendação é que a população evite colocar fogo em terrenos, descartes de bitucas de cigarro às margens de rodovias e qualquer prática que possa provocar incêndios em áreas de vegetação. Também é importante reforçar a hidratação e evitar atividades físicas ao ar livre nos períodos mais quentes do dia, enquanto persistirem as condições de baixa umidade do ar.
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