Após viver momentos de desespero na semana passada, a família do pequeno Gael, de apenas 24 dias de vida, agora celebra um verdadeiro recomeço. O recém-nascido, que se engasgou e parou de respirar, foi salvo graças à rápida atuação de guardas civis municipais de Araçatuba. Na noite deste sábado (18), os agentes voltaram à casa da família para um reencontro emocionante e levaram um presente ao bebê.
A viatura formada pelos GCMs Madeira e Custódio esteve no bairro Atlântico, onde foi recebida pela mãe de Gael, que os aguardava com o filho nos braços, já recuperado e em perfeito estado de saúde após o susto vivido na última terça-feira (14).
Durante a visita, os guardas entregaram uma cesta com produtos de higiene e cuidados infantis. Os itens foram adquiridos por meio de uma ação solidária entre integrantes da Guarda Civil Municipal. Emocionada, a mãe agradeceu o carinho e o apoio recebidos desde o atendimento que salvou a vida do filho.
Engasgo
No dia da ocorrência, a equipe da GCM cumpria uma Ordem de Serviço no Acesso Etelvino Ferreira dos Santos quando foi surpreendida por um motorista de um Toyota Corolla, que parou a viatura e, desesperado, pediu ajuda. O homem informou que o bebê estava engasgado e já não respirava.
Sem perder tempo, o GCM Madeira iniciou a manobra de desobstrução das vias aéreas, enquanto o GCM Custódio organizava o trânsito para garantir a segurança do atendimento. Em poucos segundos, Gael voltou a respirar.
Na sequência, o recém-nascido foi encaminhado à Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu em observação. Após receber atendimento médico e apresentar boa recuperação, ele recebeu alta e retornou para casa ao lado da família.
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