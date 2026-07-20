Após viver momentos de desespero na semana passada, a família do pequeno Gael, de apenas 24 dias de vida, agora celebra um verdadeiro recomeço. O recém-nascido, que se engasgou e parou de respirar, foi salvo graças à rápida atuação de guardas civis municipais de Araçatuba. Na noite deste sábado (18), os agentes voltaram à casa da família para um reencontro emocionante e levaram um presente ao bebê.

A viatura formada pelos GCMs Madeira e Custódio esteve no bairro Atlântico, onde foi recebida pela mãe de Gael, que os aguardava com o filho nos braços, já recuperado e em perfeito estado de saúde após o susto vivido na última terça-feira (14).

Durante a visita, os guardas entregaram uma cesta com produtos de higiene e cuidados infantis. Os itens foram adquiridos por meio de uma ação solidária entre integrantes da Guarda Civil Municipal. Emocionada, a mãe agradeceu o carinho e o apoio recebidos desde o atendimento que salvou a vida do filho.

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