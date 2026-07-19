A Polícia Militar prendeu, na madrugada deste domingo (19), um trabalhador rural de 26 anos acusado de agredir a mulher, uma autônoma de 23 anos, e o enteado, de 9 anos, com um cabo de vassoura. O crime ocorreu em uma estância na zona rural de Araçatuba.

Conforme informações do boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados pelo Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica no endereço. Ao chegarem ao local, as equipes constataram lesões na face e nas costas da mulher. Ela contou que, minutos antes, havia sido agredida pelo companheiro com um cabo de vassoura.

O filho dela, enteado do indiciado, também foi agredido com o mesmo objeto e apresentava lesões nas pernas. O homem estava no interior do imóvel e recebeu voz de prisão em flagrante, sendo encaminhado até a Delegacia de Defesa da Mulher.