Um ajudante de pedreiro, de 19 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (19) por tráfico de drogas. A apreensão foi feita por guardas civis municipais do GEP (Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático), na rua Fundador Paulino Gato, no bairro São José, em Araçatuba.

Segundo informações do registro policial, a equipe fazia patrulhamento preventivo e, ao passar por uma adega, já conhecida nos meios policiais como ponto de comercialização de entorpecentes, decidiu realizar a abordagem em um grupo de pessoas que estava no local.

Durante a revista pessoal, os GCMs encontraram três celulares em posse do investigado, além de R$ 480 em dinheiro. Ele afirmou que os aparelhos eram de sua propriedade, mas não soube informar os respectivos números telefônicos.