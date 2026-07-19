Um ajudante de pedreiro, de 19 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (19) por tráfico de drogas. A apreensão foi feita por guardas civis municipais do GEP (Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático), na rua Fundador Paulino Gato, no bairro São José, em Araçatuba.
Segundo informações do registro policial, a equipe fazia patrulhamento preventivo e, ao passar por uma adega, já conhecida nos meios policiais como ponto de comercialização de entorpecentes, decidiu realizar a abordagem em um grupo de pessoas que estava no local.
Durante a revista pessoal, os GCMs encontraram três celulares em posse do investigado, além de R$ 480 em dinheiro. Ele afirmou que os aparelhos eram de sua propriedade, mas não soube informar os respectivos números telefônicos.
Sobre a quantia localizada, disse ser proveniente do trabalho como ajudante de pedreiro. Na sequência, ele foi questionado a respeito do tráfico e, em um primeiro momento, negou. No entanto, na segunda vez em que foi questionado, o indiciado teria confessado que realizava o tráfico de drogas no local.
Ao lado do estabelecimento comercial, em uma árvore, os agentes encontraram um saco plástico do tipo utilizado para gelo de sabor, contendo 44 pinos de cocaína. Diante das evidências, o rapaz recebeu voz de prisão e foi levado até a Central de Polícia Judiciária.
Em depoimento, o indiciado negou a traficância e confirmou que o dinheiro era proveniente de seu trabalho. O delegado plantonista decidiu manter a prisão em flagrante por tráfico de drogas e requisitou autorização judicial para acesso e análise integral do conteúdo dos celulares apreendidos.
Liberdade
Em audiência de custódia realizada na manhã deste domingo (19), o rapaz foi colocado em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares, como não se ausentar por mais de 15 dias da comarca sem aviso prévio, mudar de endereço e comparecer ao Fórum todas as vezes em que for solicitado.
A defesa, representada pela advogada Daniela Gonçalves, afirmou que irá apresentar pedido para apuração sobre suposto abuso de autoridade durante a abordagem dos guardas.
De acordo com a representante legal, um dos agentes teria acessado o celular do abordado sem autorização, tirado uma foto e postado nas redes sociais. Na imagem, há a aparição da sombra do guarda.
A representação será feita posteriormente em juízo competente, já que durante a audiência de custódia não há esse tipo de análise.
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