18 de julho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Motorista perde controle e atinge poste em Guararapes

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Josiane Lorensetti
Veículo e poste ficaram danificados
Veículo e poste ficaram danificados

Uma vendedora, de 42 anos, foi detida na manhã deste sábado (18) após colidir o carro que conduzia contra um poste de energia elétrica. O caso aconteceu na Avenida das Acácias, em Guararapes. Segundo a polícia, a condutora apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares faziam patrulhamento quando foram acionados pelo Copom para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram o veículo Fiat Idea Adventure e o poste de energia completamente danificados.

A motorista informou aos policiais que havia passado o dia, a noite anterior e a madrugada ingerindo bebida alcoólica. Ela retornava para a residência onde mora, em Araçatuba, quando, ao manusear o celular para utilizar o GPS, perdeu o controle da direção e atingiu o poste. Apesar dos danos materiais, ela não sofreu ferimentos.

Os policiais relataram que a mulher apresentava sinais visíveis de embriaguez, como olhos avermelhados, odor etílico e vestes desarrumadas. Diante das evidências, ela foi convidada a realizar o teste do bafômetro, mas recusou. Em razão da recusa, foi autuada administrativamente.

Diante dos indícios de embriaguez ao volante, a equipe deu voz de prisão em flagrante e encaminhou a motorista à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, onde a ocorrência foi registrada. Ela foi submetida a exame de sangue no Instituto Médico Legal (IML), prestou depoimento e, posteriormente, foi liberada. A Polícia Civil irá instaurar inquérito para dar continuidade às investigações.

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