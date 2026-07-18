Um idoso de 72 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta na tarde deste sábado (18), no cruzamento das ruas Sebastião Custódio e José Romera, no bairro Jardim Flamengo, em Birigui.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada via Copom e, ao chegar ao local, constatou que o motociclista já havia sido socorrido pela equipe de resgate. A vítima apresentava escoriações e reclamava de dores na perna, sendo encaminhada ao Pronto-socorro Municipal de Birigui para atendimento médico.
Segundo informações repassadas por testemunhas aos policiais, o ciclista teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória, invadido a via preferencial e atingido a motocicleta. Com o impacto, ambos caíram ao solo.
Ainda conforme a ocorrência, o condutor da bicicleta deixou o local antes da chegada da Polícia Militar. A motocicleta também já havia sido removida de sua posição original, o que impossibilitou a realização de perícia técnica no cruzamento.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. A Polícia Militar reforça a importância do respeito à sinalização de trânsito e da atenção redobrada nos cruzamentos para evitar acidentes envolvendo veículos e bicicletas.
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