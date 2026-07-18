Um idoso de 72 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta na tarde deste sábado (18), no cruzamento das ruas Sebastião Custódio e José Romera, no bairro Jardim Flamengo, em Birigui.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada via Copom e, ao chegar ao local, constatou que o motociclista já havia sido socorrido pela equipe de resgate. A vítima apresentava escoriações e reclamava de dores na perna, sendo encaminhada ao Pronto-socorro Municipal de Birigui para atendimento médico.

Segundo informações repassadas por testemunhas aos policiais, o ciclista teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória, invadido a via preferencial e atingido a motocicleta. Com o impacto, ambos caíram ao solo.