18 de julho de 2026
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TRÂNSITO

Idoso fica ferido após colisão entre moto e bicicleta em Birigui

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
Segundo a polícia, o ciclista teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória, invadido a via preferencial e atingido a motocicleta
Segundo a polícia, o ciclista teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória, invadido a via preferencial e atingido a motocicleta

Um idoso de 72 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta na tarde deste sábado (18), no cruzamento das ruas Sebastião Custódio e José Romera, no bairro Jardim Flamengo, em Birigui.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada via Copom e, ao chegar ao local, constatou que o motociclista já havia sido socorrido pela equipe de resgate. A vítima apresentava escoriações e reclamava de dores na perna, sendo encaminhada ao Pronto-socorro Municipal de Birigui para atendimento médico.

Segundo informações repassadas por testemunhas aos policiais, o ciclista teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória, invadido a via preferencial e atingido a motocicleta. Com o impacto, ambos caíram ao solo.

Ainda conforme a ocorrência, o condutor da bicicleta deixou o local antes da chegada da Polícia Militar. A motocicleta também já havia sido removida de sua posição original, o que impossibilitou a realização de perícia técnica no cruzamento.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. A Polícia Militar reforça a importância do respeito à sinalização de trânsito e da atenção redobrada nos cruzamentos para evitar acidentes envolvendo veículos e bicicletas.

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