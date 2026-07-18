Um homem foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (17) acusado de furto qualificado mediante escalada, em Pereira Barreto.
Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas após uma denúncia feita pelo telefone 190 informando que um indivíduo em atitude suspeita estava pulando muros de residências. Com apoio da Atividade Delegada, os policiais realizaram um cerco na região e localizaram o suspeito carregando duas sacolas.
Ao perceber a aproximação da viatura, o homem desobedeceu à ordem de parada, abandonou as sacolas e tentou fugir a pé. Após acompanhamento por aproximadamente três quadras, ele foi alcançado e detido pelos policiais.
Durante a revista pessoal, os militares encontraram um tablet escondido sob as roupas do suspeito. Questionado, ele confessou ter invadido uma residência por escalada e indicou aos policiais qual imóvel havia sido alvo do furto.
Nas sacolas abandonadas durante a fuga foram recuperados diversos objetos levados da casa, entre eles um projetor (data show), uma caixa de som portátil, um par de óculos de sol, um boné, um controle remoto, um carregador de celular e produtos alimentícios.
A mãe da proprietária da residência reconheceu todos os itens como pertencentes à vítima, permitindo a devolução dos objetos.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado. Ele permaneceu à disposição da Justiça.
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