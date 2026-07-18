Um homem foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (17) acusado de furto qualificado mediante escalada, em Pereira Barreto.

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas após uma denúncia feita pelo telefone 190 informando que um indivíduo em atitude suspeita estava pulando muros de residências. Com apoio da Atividade Delegada, os policiais realizaram um cerco na região e localizaram o suspeito carregando duas sacolas.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem desobedeceu à ordem de parada, abandonou as sacolas e tentou fugir a pé. Após acompanhamento por aproximadamente três quadras, ele foi alcançado e detido pelos policiais.