O 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I) realizou, na sexta-feira (17), a Operação Baixo Ruído, em Birigui. A fiscalização ocorreu na Rua Achelino Moimaz e na Avenida Euclides Miragaia, locais com grande circulação de veículos e frequentes reclamações relacionadas à perturbação do sossego.
Segundo a Polícia Militar, a operação teve como objetivo combater crimes e infrações de trânsito, promover a segurança viária e atender às demandas da população, especialmente em relação a motociclistas que praticam irregularidades e provocam excesso de ruído.
Durante a ação, os policiais intensificaram a fiscalização de veículos e condutores, buscando prevenir acidentes, coibir infrações de trânsito e reforçar a ordem pública.
Ao todo, 119 pessoas foram abordadas e 115 motocicletas passaram por fiscalização. A operação resultou na emissão de 27 autos de infração de trânsito (AITs) e no recolhimento de oito veículos.
De acordo com o 2º BPM/I, ações semelhantes continuarão sendo realizadas em Birigui e nos demais municípios da região, com o objetivo de aumentar a segurança no trânsito, reduzir irregularidades e garantir mais tranquilidade à população.
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