O 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I) realizou, na sexta-feira (17), a Operação Baixo Ruído, em Birigui. A fiscalização ocorreu na Rua Achelino Moimaz e na Avenida Euclides Miragaia, locais com grande circulação de veículos e frequentes reclamações relacionadas à perturbação do sossego.

Segundo a Polícia Militar, a operação teve como objetivo combater crimes e infrações de trânsito, promover a segurança viária e atender às demandas da população, especialmente em relação a motociclistas que praticam irregularidades e provocam excesso de ruído.

Durante a ação, os policiais intensificaram a fiscalização de veículos e condutores, buscando prevenir acidentes, coibir infrações de trânsito e reforçar a ordem pública.