18 de julho de 2026
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PM prende homem por tráfico e receptação em Santópolis

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
Equipe confirmou que as baterias eram produto de furto
Equipe confirmou que as baterias eram produto de furto

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (17) pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, em Santópolis do Aguapeí. A ação foi realizada por policiais militares do 2º BPM/I após o recebimento de uma denúncia anônima sobre a existência de baterias de caminhão provenientes de furto em uma residência localizada na Rua das Flores, na região central da cidade.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o suspeito em frente ao imóvel, acompanhado de outro homem. No local, foram visualizadas baterias de caminhão acopladas a um equipamento de som automotivo. Durante a abordagem, os militares localizaram dinheiro em espécie e um aparelho celular com o investigado.

Questionado, o homem admitiu que armazenava drogas em seu quarto para comercialização. Com autorização da moradora da residência, os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram uma porção de maconha, uma balança de precisão e diversas embalagens plásticas utilizadas para o fracionamento de entorpecentes.

Ainda durante as diligências, a equipe confirmou que as baterias eram produto de furto. As vítimas foram identificadas e reconheceram os objetos apreendidos, que foram devolvidos aos proprietários.

O suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, ficando à disposição da Justiça.

Materiais apreendidos

  • Três baterias de caminhão produto de furto;
  • Uma balança de precisão;
  • Uma porção de maconha;
  • Dois aparelhos celulares;
  • R$ 1.316,00 em dinheiro;
  • Diversas embalagens plásticas utilizadas para fracionamento de drogas.

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