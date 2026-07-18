Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (17) pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, em Santópolis do Aguapeí. A ação foi realizada por policiais militares do 2º BPM/I após o recebimento de uma denúncia anônima sobre a existência de baterias de caminhão provenientes de furto em uma residência localizada na Rua das Flores, na região central da cidade.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o suspeito em frente ao imóvel, acompanhado de outro homem. No local, foram visualizadas baterias de caminhão acopladas a um equipamento de som automotivo. Durante a abordagem, os militares localizaram dinheiro em espécie e um aparelho celular com o investigado.

Questionado, o homem admitiu que armazenava drogas em seu quarto para comercialização. Com autorização da moradora da residência, os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram uma porção de maconha, uma balança de precisão e diversas embalagens plásticas utilizadas para o fracionamento de entorpecentes.