Um rapaz de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (17), no bairro Água Branca, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada por policiais militares durante patrulhamento após denúncias de que o imóvel era utilizado para a comercialização de entorpecentes.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe recebeu informações de que o morador da residência realizava a venda de drogas na modalidade "delivery", recebendo pedidos por telefone e WhatsApp e pagamentos em dinheiro e PIX.
Com as características do suspeito e o endereço em mãos, os policiais intensificaram o patrulhamento. Um dos militares conseguiu visualizar, por cima do muro da residência, um homem manuseando invólucros com características semelhantes às utilizadas para embalar maconha.
Ao perceber a presença da equipe, o suspeito tentou fugir para os fundos do imóvel, mas foi alcançado e detido. Durante a abordagem, os policiais encontraram cinco porções de maconha prontas para venda.
Na sequência, durante as buscas na residência, foram localizados outros 51 invólucros da droga, além de um pote de vidro contendo aproximadamente 1,048 quilo de maconha. Também foram apreendidos uma balança de precisão, um telefone celular e uma câmera em formato de lâmpada.
Segundo o registro policial, o suspeito confessou que comercializava as porções de maconha por R$ 25 cada e informou que havia mais droga guardada no quarto da residência.
Ao todo, foram apreendidos cerca de 1,08 quilo de maconha, distribuídos entre porções já embaladas para venda e um recipiente com maior quantidade da droga.
O material foi encaminhado para perícia, que confirmou resultado positivo para maconha. Diante das evidências, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça e responderá pelo crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.
Além dos entorpecentes, a Polícia Civil apreendeu o celular do investigado, a balança de precisão e a câmera utilizada no imóvel, materiais que também serão analisados durante a investigação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.