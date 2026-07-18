Um rapaz de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (17), no bairro Água Branca, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada por policiais militares durante patrulhamento após denúncias de que o imóvel era utilizado para a comercialização de entorpecentes.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe recebeu informações de que o morador da residência realizava a venda de drogas na modalidade "delivery", recebendo pedidos por telefone e WhatsApp e pagamentos em dinheiro e PIX.

Com as características do suspeito e o endereço em mãos, os policiais intensificaram o patrulhamento. Um dos militares conseguiu visualizar, por cima do muro da residência, um homem manuseando invólucros com características semelhantes às utilizadas para embalar maconha.