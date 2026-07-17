Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (17), após furtar uma furadeira de uma loja de departamentos localizada na Avenida dos Araçás, no centro de Araçatuba.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o suspeito entrou no estabelecimento, pegou uma furadeira avaliada em aproximadamente R$ 400, escondeu o equipamento dentro de uma mochila e saiu correndo da loja sem efetuar o pagamento.

Guardas civis municipais que realizavam patrulhamento preventivo pela região perceberam a movimentação e conseguiram abordar o homem poucos metros após ele deixar o comércio.