Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (17), após furtar uma furadeira de uma loja de departamentos localizada na Avenida dos Araçás, no centro de Araçatuba.
Segundo informações apuradas pela reportagem, o suspeito entrou no estabelecimento, pegou uma furadeira avaliada em aproximadamente R$ 400, escondeu o equipamento dentro de uma mochila e saiu correndo da loja sem efetuar o pagamento.
Guardas civis municipais que realizavam patrulhamento preventivo pela região perceberam a movimentação e conseguiram abordar o homem poucos metros após ele deixar o comércio.
Durante a revista, os agentes localizaram a furadeira furtada no interior da mochila do suspeito. Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba.
Após analisar a ocorrência, o delegado plantonista ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
De acordo com informações obtidas pela reportagem, o suspeito possui diversas passagens policiais por crimes como roubo, furto e tráfico de drogas. Ele havia deixado o sistema prisional no ano passado.
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