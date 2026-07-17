17 de julho de 2026
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PRISÃO

Homem é preso após furtar loja de departamentos em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitor Moretti | Folha da Região
Durante a revista, os agentes localizaram a furadeira furtada no interior da mochila do suspeito; diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba e ficou preso
Durante a revista, os agentes localizaram a furadeira furtada no interior da mochila do suspeito; diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba e ficou preso

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (17), após furtar uma furadeira de uma loja de departamentos localizada na Avenida dos Araçás, no centro de Araçatuba.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o suspeito entrou no estabelecimento, pegou uma furadeira avaliada em aproximadamente R$ 400, escondeu o equipamento dentro de uma mochila e saiu correndo da loja sem efetuar o pagamento.

Guardas civis municipais que realizavam patrulhamento preventivo pela região perceberam a movimentação e conseguiram abordar o homem poucos metros após ele deixar o comércio.

Durante a revista, os agentes localizaram a furadeira furtada no interior da mochila do suspeito. Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba.

Após analisar a ocorrência, o delegado plantonista ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, o suspeito possui diversas passagens policiais por crimes como roubo, furto e tráfico de drogas. Ele havia deixado o sistema prisional no ano passado.

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