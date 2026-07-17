Moradores da região do Córrego Bela Vista, no bairro Santa Luzia, em Araçatuba, iniciaram um abaixo-assinado para cobrar providências em relação às condições do local. O documento, que já reúne 40 assinaturas, será encaminhado à Prefeitura de Araçatuba, ao Ministério Público, à GS Inima Samar e à Câmara Municipal.

No texto, moradores, comerciantes e frequentadores da região afirmam que o córrego enfrenta problemas como acúmulo de árvores e galhos caídos, bambuzais, lixo, mau cheiro, proliferação de mosquitos e animais peçonhentos, além de apontarem risco de enchentes e de doenças para quem vive nas proximidades, especialmente moradores de conjuntos habitacionais e condomínios.

Entre as reivindicações apresentadas estão a limpeza e o desassoreamento do córrego, instalação de placas educativas, intensificação da fiscalização para coibir o descarte irregular de lixo e entulho, elaboração de um projeto de revitalização das margens e a realização de manutenção preventiva periódica.