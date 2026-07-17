Um homem procurado pela Justiça foi preso na manhã desta sexta-feira (17) no bairro Jussara, em Araçatuba, durante uma ação da Polícia Militar. Além do cumprimento do mandado de prisão, os policiais apreenderam dezenas de porções de drogas e dinheiro em espécie no imóvel onde ele foi localizado.

De acordo com a PM, as equipes chegaram até a residência, localizada na Rua José Canovas Andreu, após receberem uma denúncia. Ao notar a presença dos policiais, o suspeito tentou se esconder dentro da casa, mas foi localizado e abordado.

Durante as buscas no imóvel, os militares encontraram 82 eppendorfs de cocaína, três porções de maconha e R$ 520 em dinheiro.