Um homem procurado pela Justiça foi preso na manhã desta sexta-feira (17) no bairro Jussara, em Araçatuba, durante uma ação da Polícia Militar. Além do cumprimento do mandado de prisão, os policiais apreenderam dezenas de porções de drogas e dinheiro em espécie no imóvel onde ele foi localizado.
De acordo com a PM, as equipes chegaram até a residência, localizada na Rua José Canovas Andreu, após receberem uma denúncia. Ao notar a presença dos policiais, o suspeito tentou se esconder dentro da casa, mas foi localizado e abordado.
Durante as buscas no imóvel, os militares encontraram 82 eppendorfs de cocaína, três porções de maconha e R$ 520 em dinheiro.
Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem.
O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial de Araçatuba, onde permaneceu preso. Ele foi autuado por tráfico de drogas e também teve o mandado de prisão cumprido, permanecendo à disposição da Justiça.
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