A Prefeitura de Araçatuba anunciou um novo pacote de obras de recapeamento asfáltico e sinalização viária horizontal, com investimento de R$ 4,27 milhões. O contrato com a empresa Pérola Construtora Ltda. foi assinado nesta quinta-feira (16) e prevê prazo de execução de seis meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.
Segundo a administração municipal, as intervenções serão realizadas em dezenas de trechos de ruas e avenidas distribuídos por diferentes bairros da cidade. Além da aplicação de uma nova camada de asfalto, as vias contempladas receberão nova sinalização horizontal.
De acordo com o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Tiago Zavarez Breda, o objetivo é melhorar as condições de circulação nas vias que apresentam desgaste.
"Estamos executando um planejamento consistente para melhorar a qualidade das vias públicas. O recapeamento devolve melhores condições de trafegabilidade, aumenta a segurança e valoriza os bairros beneficiados. É um investimento que traz resultados diretos para a população e para o desenvolvimento da cidade", afirmou.
O prefeito Lucas Zanatta também comentou o investimento e afirmou que a recuperação da pavimentação faz parte das prioridades da administração.
"Investir na qualidade das ruas é investir na qualidade de vida das pessoas. Estamos aplicando recursos de forma responsável para entregar uma cidade mais segura, organizada e preparada para crescer", declarou.
A Prefeitura informou que o cronograma será executado de forma gradativa ao longo dos próximos seis meses.
Ruas contempladas
O pacote de obras inclui trechos de diversas vias, entre elas:
- Rua Wandenkolk;
- Rua Paraíso;
- Rua Humberto Bergamaschi;
- Rua Antônio Joaquim dos Santos;
- Rua Duque Estrada;
- Rua Aloísio de Azevedo;
- Rua Tomé de Sousa;
- Rua Imaculado Coração de Maria;
- Rua Guia Lopes;
- Rua Doutor Yampei Kikuchi;
- Rua Santo Antônio Maria Claret;
- Rua Lavrador;
- Rua Monsenhor Adauto;
- Rua das Flores;
- Rua Lussanvira;
- Rua José de Alencar;
- Rua Barão do Triunfo;
- Rua Gonçalves Ledo;
- Rua Waldemar Novais dos Santos;
- Rua Joaquim de Almeida;
- Rua Pedro Pandini;
- Rua Pedro Martinez Marin;
- Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves;
- Rua Afonso Pena;
- Rua Três Lagoas;
- Rua Rubiácea;
- Rua Mirandópolis;
- Rua Lavínia;
- Rua Dom Alvino Alves da Costa;
- Rua Elza de Almeida Lemos;
- Rua Eça de Queiroz;
- Rua Araçatuba;
- Rua Tobias Barreto;
- Rua Manoel Francisco Damião.
Segundo a Prefeitura, a lista contempla 64 trechos de vias em diferentes regiões do município, que receberão recapeamento e nova pintura da sinalização horizontal ao longo da execução do contrato.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.