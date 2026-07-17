A Prefeitura de Araçatuba anunciou um novo pacote de obras de recapeamento asfáltico e sinalização viária horizontal, com investimento de R$ 4,27 milhões. O contrato com a empresa Pérola Construtora Ltda. foi assinado nesta quinta-feira (16) e prevê prazo de execução de seis meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Segundo a administração municipal, as intervenções serão realizadas em dezenas de trechos de ruas e avenidas distribuídos por diferentes bairros da cidade. Além da aplicação de uma nova camada de asfalto, as vias contempladas receberão nova sinalização horizontal.

De acordo com o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Tiago Zavarez Breda, o objetivo é melhorar as condições de circulação nas vias que apresentam desgaste.