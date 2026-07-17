17 de julho de 2026
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INFRAESTRUTURA

Araçatuba terá recape em 64 trechos; veja as ruas contempladas

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação | Prefeitura Municipal de Araçatuba
O contrato com a empresa Pérola Construtora Ltda. foi assinado nesta quinta-feira (16) e prevê prazo de execução de seis meses
O contrato com a empresa Pérola Construtora Ltda. foi assinado nesta quinta-feira (16) e prevê prazo de execução de seis meses

A Prefeitura de Araçatuba anunciou um novo pacote de obras de recapeamento asfáltico e sinalização viária horizontal, com investimento de R$ 4,27 milhões. O contrato com a empresa Pérola Construtora Ltda. foi assinado nesta quinta-feira (16) e prevê prazo de execução de seis meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Segundo a administração municipal, as intervenções serão realizadas em dezenas de trechos de ruas e avenidas distribuídos por diferentes bairros da cidade. Além da aplicação de uma nova camada de asfalto, as vias contempladas receberão nova sinalização horizontal.

De acordo com o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Tiago Zavarez Breda, o objetivo é melhorar as condições de circulação nas vias que apresentam desgaste.

"Estamos executando um planejamento consistente para melhorar a qualidade das vias públicas. O recapeamento devolve melhores condições de trafegabilidade, aumenta a segurança e valoriza os bairros beneficiados. É um investimento que traz resultados diretos para a população e para o desenvolvimento da cidade", afirmou.

O prefeito Lucas Zanatta também comentou o investimento e afirmou que a recuperação da pavimentação faz parte das prioridades da administração.

"Investir na qualidade das ruas é investir na qualidade de vida das pessoas. Estamos aplicando recursos de forma responsável para entregar uma cidade mais segura, organizada e preparada para crescer", declarou.

A Prefeitura informou que o cronograma será executado de forma gradativa ao longo dos próximos seis meses.

Ruas contempladas

O pacote de obras inclui trechos de diversas vias, entre elas:

  • Rua Wandenkolk;
  • Rua Paraíso;
  • Rua Humberto Bergamaschi;
  • Rua Antônio Joaquim dos Santos;
  • Rua Duque Estrada;
  • Rua Aloísio de Azevedo;
  • Rua Tomé de Sousa;
  • Rua Imaculado Coração de Maria;
  • Rua Guia Lopes;
  • Rua Doutor Yampei Kikuchi;
  • Rua Santo Antônio Maria Claret;
  • Rua Lavrador;
  • Rua Monsenhor Adauto;
  • Rua das Flores;
  • Rua Lussanvira;
  • Rua José de Alencar;
  • Rua Barão do Triunfo;
  • Rua Gonçalves Ledo;
  • Rua Waldemar Novais dos Santos;
  • Rua Joaquim de Almeida;
  • Rua Pedro Pandini;
  • Rua Pedro Martinez Marin;
  • Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves;
  • Rua Afonso Pena;
  • Rua Três Lagoas;
  • Rua Rubiácea;
  • Rua Mirandópolis;
  • Rua Lavínia;
  • Rua Dom Alvino Alves da Costa;
  • Rua Elza de Almeida Lemos;
  • Rua Eça de Queiroz;
  • Rua Araçatuba;
  • Rua Tobias Barreto;
  • Rua Manoel Francisco Damião.

Segundo a Prefeitura, a lista contempla 64 trechos de vias em diferentes regiões do município, que receberão recapeamento e nova pintura da sinalização horizontal ao longo da execução do contrato.

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