O Outback Steakhouse iniciou o processo seletivo para a contratação de 92 colaboradores que irão compor a equipe da nova unidade da rede em Araçatuba. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet.
As oportunidades são para diferentes funções, como atendente de restaurante e bar, recepcionista, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, entre outras. A seleção também contempla vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e ao programa Jovem Aprendiz. Os interessados podem se inscrever pelo site
O processo seletivo será composto por entrevistas, dinâmicas em grupo e treinamento prático para os candidatos aprovados, com foco na operação e na cultura da empresa.
Benefícios e plano de carreira
Segundo a rede, não é necessário possuir experiência anterior para participar da seleção. Os contratados recebem treinamento desde o primeiro dia de trabalho e têm acesso a um plano de desenvolvimento profissional.
Entre os benefícios oferecidos estão:
- Vale-transporte;
- Refeição no local;
- Plano de saúde;
- Plano odontológico;
- TotalPass;
- Seguro de vida;
- Programa de apoio psicológico;
- Programa de acompanhamento para gestantes;
- Descontos nos restaurantes da rede.
A empresa destaca ainda que possui um plano de carreira estruturado, com a maior parte dos sócios-proprietários tendo iniciado a trajetória em cargos operacionais.
Requisitos
Podem participar da seleção candidatos com:
- Mais de 18 anos;
- Ensino médio ou técnico completo;
- Disponibilidade para trabalhar em horários flexíveis, incluindo finais de semana e feriados.
Serviço
- Vagas de emprego – Outback Steakhouse Araçatuba
- Total de vagas: 92
- Inscrições: https://outback.pandape.infojobs.com.br
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