O Outback Steakhouse iniciou o processo seletivo para a contratação de 92 colaboradores que irão compor a equipe da nova unidade da rede em Araçatuba. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet.

As oportunidades são para diferentes funções, como atendente de restaurante e bar, recepcionista, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, entre outras. A seleção também contempla vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e ao programa Jovem Aprendiz. Os interessados podem se inscrever pelo site

O processo seletivo será composto por entrevistas, dinâmicas em grupo e treinamento prático para os candidatos aprovados, com foco na operação e na cultura da empresa.

Benefícios e plano de carreira