17 de julho de 2026
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TEM VAGA!

Rede abre 92 vagas de trabalho para nova unidade em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Segundo a rede, não é necessário possuir experiência anterior para participar da seleção; os contratados recebem treinamento desde o primeiro dia de trabalho e têm acesso a um plano de desenvolvimento
Segundo a rede, não é necessário possuir experiência anterior para participar da seleção; os contratados recebem treinamento desde o primeiro dia de trabalho e têm acesso a um plano de desenvolvimento

O Outback Steakhouse iniciou o processo seletivo para a contratação de 92 colaboradores que irão compor a equipe da nova unidade da rede em Araçatuba. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet.

As oportunidades são para diferentes funções, como atendente de restaurante e bar, recepcionista, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, entre outras. A seleção também contempla vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e ao programa Jovem Aprendiz. Os interessados podem se inscrever pelo site

O processo seletivo será composto por entrevistas, dinâmicas em grupo e treinamento prático para os candidatos aprovados, com foco na operação e na cultura da empresa.

Benefícios e plano de carreira

Segundo a rede, não é necessário possuir experiência anterior para participar da seleção. Os contratados recebem treinamento desde o primeiro dia de trabalho e têm acesso a um plano de desenvolvimento profissional.

Entre os benefícios oferecidos estão:

  • Vale-transporte;
  • Refeição no local;
  • Plano de saúde;
  • Plano odontológico;
  • TotalPass;
  • Seguro de vida;
  • Programa de apoio psicológico;
  • Programa de acompanhamento para gestantes;
  • Descontos nos restaurantes da rede.

A empresa destaca ainda que possui um plano de carreira estruturado, com a maior parte dos sócios-proprietários tendo iniciado a trajetória em cargos operacionais.

Requisitos

Podem participar da seleção candidatos com:

  • Mais de 18 anos;
  • Ensino médio ou técnico completo;
  • Disponibilidade para trabalhar em horários flexíveis, incluindo finais de semana e feriados.

Serviço

  • Vagas de emprego – Outback Steakhouse Araçatuba
  • Total de vagas: 92
  • Inscrições: https://outback.pandape.infojobs.com.br

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