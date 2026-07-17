A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com inscrições abertas para um novo processo de estágio voltado a estudantes do Ensino Médio Técnico da rede estadual. Ao todo, são disponibilizadas 2.595 oportunidades em todo o Estado, sendo 111 destinadas à região de Araçatuba.

Os selecionados receberão bolsas mensais que variam entre R$ 437,99 e R$ 883,66, conforme o curso e a carga horária do estágio. O programa tem duração inicial de seis meses, com jornada média de quatro horas por dia, permitindo que os estudantes conciliem as atividades com a rotina escolar.

Durante esse período, o pagamento da bolsa é feito pela Secretaria da Educação. Quando houver necessidade, o vale-transporte será custeado pela empresa parceira. Ao término do contrato, o estudante poderá ter o estágio prorrogado ou até ser contratado pela empresa.