A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com inscrições abertas para um novo processo de estágio voltado a estudantes do Ensino Médio Técnico da rede estadual. Ao todo, são disponibilizadas 2.595 oportunidades em todo o Estado, sendo 111 destinadas à região de Araçatuba.
Os selecionados receberão bolsas mensais que variam entre R$ 437,99 e R$ 883,66, conforme o curso e a carga horária do estágio. O programa tem duração inicial de seis meses, com jornada média de quatro horas por dia, permitindo que os estudantes conciliem as atividades com a rotina escolar.
Durante esse período, o pagamento da bolsa é feito pela Secretaria da Educação. Quando houver necessidade, o vale-transporte será custeado pela empresa parceira. Ao término do contrato, o estudante poderá ter o estágio prorrogado ou até ser contratado pela empresa.
Para participar, o candidato deve realizar o cadastro no portal do programa. Após a inscrição, será gerado um acesso por meio do CPF ou de um código enviado por e-mail, acompanhado da senha cadastrada. Com o login, o estudante poderá consultar e se candidatar às vagas disponíveis de acordo com sua área de formação.
No caso de estudantes menores de 18 anos, o cadastro também pode ser realizado, mas deverá ser preenchido com os dados dos pais ou responsáveis legais.
Quem pode participar
Podem se inscrever estudantes que atendam aos seguintes requisitos:
- Ter 16 anos completos na data de admissão do estágio;
- Estar matriculado na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio Técnico da rede estadual;
- Ter frequência escolar igual ou superior a 85% no período anterior à seleção;
- Ter participado do Provão Paulista Seriado no ano anterior.
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