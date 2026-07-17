Uma operação conjunta realizada nesta sexta-feira (17) resultou na apreensão de aproximadamente 2,7 toneladas de produtos de origem animal em um imóvel no bairro Jussara, em Araçatuba. A ação foi desencadeada após denúncias de moradores sobre más condições de higiene, mau cheiro e a presença de animais e pragas no local.

Participaram da fiscalização equipes do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Vigilância Sanitária, Fiscalização de Posturas da Prefeitura, Guarda Municipal e Polícia Civil.

Durante a vistoria, os fiscais constataram que o imóvel era utilizado para a produção e o fracionamento de espetinhos, hambúrgueres artesanais e outros produtos cárneos destinados ao comércio, sem registro nos órgãos de inspeção sanitária, caracterizando atividade irregular.