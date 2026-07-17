Uma operação conjunta realizada nesta sexta-feira (17) resultou na apreensão de aproximadamente 2,7 toneladas de produtos de origem animal em um imóvel no bairro Jussara, em Araçatuba. A ação foi desencadeada após denúncias de moradores sobre más condições de higiene, mau cheiro e a presença de animais e pragas no local.
Participaram da fiscalização equipes do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Vigilância Sanitária, Fiscalização de Posturas da Prefeitura, Guarda Municipal e Polícia Civil.
Durante a vistoria, os fiscais constataram que o imóvel era utilizado para a produção e o fracionamento de espetinhos, hambúrgueres artesanais e outros produtos cárneos destinados ao comércio, sem registro nos órgãos de inspeção sanitária, caracterizando atividade irregular.
Segundo a Prefeitura, também foram identificadas diversas infrações às normas sanitárias municipais, entre elas a fabricação de alimentos em condições inadequadas de higiene, ausência de registro dos produtos, falta de rotulagem, uso de matérias-primas sem comprovação de origem e descumprimento das exigências para produção de alimentos.
Diante das irregularidades, foram emitidos autos de infração, de penalidade e de apreensão, além da interdição do estabelecimento. Todos os produtos considerados impróprios ou sem comprovação de procedência foram recolhidos e encaminhados para descarte no aterro sanitário.
A fiscalização estima que cerca de 2,7 toneladas de alimentos foram inutilizadas. Para transportar o material apreendido, foi utilizado um caminhão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, cuja caçamba ficou parcialmente ocupada pelos produtos descartados.
Entre os itens apreendidos estavam hambúrgueres artesanais, linguiças, espetinhos de diversos tipos, medalhões de frango, kaftas, carnes bovina, suína e de frango, além de carne moída, todos sem identificação de procedência.
A Polícia Civil realizou perícia no imóvel e dará sequência às investigações para apurar possíveis crimes relacionados à produção clandestina de alimentos e identificar os responsáveis pelo estabelecimento. O Serviço de Inspeção Municipal informou que continuará colaborando com a investigação.
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