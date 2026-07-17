Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar na noite de quinta-feira (16), no bairro Ivone Alves Palma, em Birigui. Um homem de 36 anos foi preso em flagrante acusado de ameaçar a própria mãe e agredir o irmão durante um conflito familiar.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncias de agressões e ameaças dentro da residência. No local, os policiais encontraram um ambiente de tensão, onde, conforme apurado, a mulher, de 59 anos, vinha sendo submetida a frequentes episódios de violência psicológica praticados pelo filho.
Ainda de acordo com a ocorrência, o irmão do suspeito, de 38 anos, decidiu chamar a polícia após também ser agredido durante a confusão.
Enquanto os militares realizavam o atendimento, o investigado teria tentado impedir que a mãe conversasse livremente com a equipe, chegando a intimidá-la e ameaçá-la para que não revelasse o que acontecia dentro da residência.
Com a autorização da vítima para entrar no imóvel, os policiais realizaram a abordagem e conseguiram conter o suspeito sem a necessidade do uso de força física. Apesar do cenário de violência relatado, nenhuma das vítimas apresentava ferimentos aparentes.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à autoridade policial, permanecendo à disposição da Justiça. O caso foi registrado como violência doméstica e será investigado.
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