Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar na noite de quinta-feira (16), no bairro Ivone Alves Palma, em Birigui. Um homem de 36 anos foi preso em flagrante acusado de ameaçar a própria mãe e agredir o irmão durante um conflito familiar.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncias de agressões e ameaças dentro da residência. No local, os policiais encontraram um ambiente de tensão, onde, conforme apurado, a mulher, de 59 anos, vinha sendo submetida a frequentes episódios de violência psicológica praticados pelo filho.

Ainda de acordo com a ocorrência, o irmão do suspeito, de 38 anos, decidiu chamar a polícia após também ser agredido durante a confusão.