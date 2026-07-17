O que começou como um desentendimento dentro de casa terminou em uma cena de violência que mobilizou equipes da Polícia Militar e do Pronto-socorro Municipal de Birigui na noite de quinta-feira (16). Dois irmãos ficaram feridos após uma briga que evoluiu para agressões com faca em uma residência no bairro Quemil.

Conforme as informações apuradas, a confusão teve início por um motivo considerado banal: uma discussão envolvendo alimentação. O desentendimento rapidamente saiu do controle e resultou em golpes de arma branca.

Um dos irmãos, de 42 anos, que apresentava sinais de embriaguez, sofreu ferimentos na região da bacia e também no braço esquerdo. Já o outro envolvido, de 32 anos, apontado como o autor das facadas, também ficou ferido durante o confronto, com um corte no antebraço.