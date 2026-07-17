O que começou como um desentendimento dentro de casa terminou em uma cena de violência que mobilizou equipes da Polícia Militar e do Pronto-socorro Municipal de Birigui na noite de quinta-feira (16). Dois irmãos ficaram feridos após uma briga que evoluiu para agressões com faca em uma residência no bairro Quemil.
Conforme as informações apuradas, a confusão teve início por um motivo considerado banal: uma discussão envolvendo alimentação. O desentendimento rapidamente saiu do controle e resultou em golpes de arma branca.
Um dos irmãos, de 42 anos, que apresentava sinais de embriaguez, sofreu ferimentos na região da bacia e também no braço esquerdo. Já o outro envolvido, de 32 anos, apontado como o autor das facadas, também ficou ferido durante o confronto, com um corte no antebraço.
Ainda segundo a Polícia Militar, o homem de 32 anos apresentava comportamento compatível com possível uso de entorpecentes e precisou ser imobilizado por moradores da vizinhança até a chegada das equipes de resgate.
A situação continuou tensa mesmo após a chegada ao pronto-socorro. Durante o atendimento, o paciente de 32 anos ficou extremamente agitado, deixou a maca e passou a correr pelos corredores da unidade, colocando em risco o trabalho dos profissionais de saúde e dos demais pacientes.
Policiais militares que acompanhavam a ocorrência precisaram intervir para controlar a situação. Em razão do estado de alteração, a equipe médica decidiu sedá-lo para garantir a continuidade do atendimento.
Os dois irmãos permaneceram internados sob cuidados médicos, enquanto o caso foi registrado e será apurado pelas autoridades.
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