Uma ação do Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP), da Guarda Civil Municipal de Araçatuba, resultou na apreensão de uma adolescente suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (16), durante patrulhamento preventivo realizado na região da Praça Allan Kardec.
Segundo a GCM, a equipe identificou a menor, que já havia sido alvo de outras abordagens relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes. Ao ser questionada pelos agentes, ela confirmou que realizava a venda de drogas e informou que mantinha parte do material escondido em sua residência.
Com a autorização da adolescente, os guardas seguiram até o imóvel indicado. No local, foram localizados 48 pinos contendo cocaína, além de R$ 170 em espécie, quantia que, conforme a corporação, apresenta características compatíveis com a comercialização de drogas.
Todo o material foi apreendido e encaminhado ao Plantão Policial junto com a adolescente. Após a formalização da ocorrência, a autoridade policial adotou as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), mantendo a jovem à disposição da Justiça.
A Guarda Civil Municipal destacou que a ação faz parte do trabalho permanente de combate ao tráfico de drogas desenvolvido pelas equipes especializadas em diversos pontos da cidade.
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