Uma ação do Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP), da Guarda Civil Municipal de Araçatuba, resultou na apreensão de uma adolescente suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (16), durante patrulhamento preventivo realizado na região da Praça Allan Kardec.

Segundo a GCM, a equipe identificou a menor, que já havia sido alvo de outras abordagens relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes. Ao ser questionada pelos agentes, ela confirmou que realizava a venda de drogas e informou que mantinha parte do material escondido em sua residência.

Com a autorização da adolescente, os guardas seguiram até o imóvel indicado. No local, foram localizados 48 pinos contendo cocaína, além de R$ 170 em espécie, quantia que, conforme a corporação, apresenta características compatíveis com a comercialização de drogas.