Momentos de pânico marcaram a noite de quinta-feira (16) em Guararapes. Um homem de 42 anos foi preso após, segundo a Polícia Militar, utilizar o próprio carro para tentar atingir diversas pessoas que estavam em frente a um bar na região central da cidade. O caso foi registrado como embriaguez ao volante e tentativa de homicídio.
De acordo com as informações apuradas, o suspeito estava no estabelecimento na companhia de algumas mulheres quando iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, ele passou a insultá-las e, em seguida, agrediu uma delas com um tapa no rosto, provocando a reação dos demais frequentadores.
Após a confusão, o homem deixou o bar, entrou no veículo e retornou em direção à calçada, acelerando contra o grupo que permanecia no local. Conforme o registro policial, ele repetiu a manobra diversas vezes, colocando em risco a integridade de adultos e crianças que tentavam se proteger.
Na tentativa de impedir novas investidas, algumas pessoas utilizaram cadeiras do próprio estabelecimento para bloquear a passagem do automóvel e conter o avanço do motorista.
Depois das investidas, o suspeito deixou o local antes da chegada da Polícia Militar. Com as características do veículo e do condutor, equipes iniciaram diligências e conseguiram localizá-lo pouco tempo depois.
O homem foi levado ao Plantão Policial de Araçatuba, onde teve a prisão em flagrante confirmada pela autoridade policial pelos crimes de embriaguez ao volante e tentativa de homicídio. Ele permaneceu detido e segue à disposição da Justiça.
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