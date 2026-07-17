Momentos de pânico marcaram a noite de quinta-feira (16) em Guararapes. Um homem de 42 anos foi preso após, segundo a Polícia Militar, utilizar o próprio carro para tentar atingir diversas pessoas que estavam em frente a um bar na região central da cidade. O caso foi registrado como embriaguez ao volante e tentativa de homicídio.

De acordo com as informações apuradas, o suspeito estava no estabelecimento na companhia de algumas mulheres quando iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, ele passou a insultá-las e, em seguida, agrediu uma delas com um tapa no rosto, provocando a reação dos demais frequentadores.

Após a confusão, o homem deixou o bar, entrou no veículo e retornou em direção à calçada, acelerando contra o grupo que permanecia no local. Conforme o registro policial, ele repetiu a manobra diversas vezes, colocando em risco a integridade de adultos e crianças que tentavam se proteger.