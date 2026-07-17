Depois de dias de temperaturas mais baixas, Araçatuba terá um fim de semana de tempo firme, com predomínio de sol e sem previsão de chuva. Apesar das tardes agradáveis, as madrugadas ainda serão frias, com mínimas entre 14°C e 15°C, mantendo a sensação de frio no início das manhãs e também no começo das noites, segundo a previsão do IPMet/Unesp.
No sábado (18), os termômetros devem variar entre 14°C e 28°C. Já no domingo (19), a temperatura sobe um pouco mais, com mínima de 15°C e máxima de 30°C. A umidade relativa do ar continua baixa durante as tardes, exigindo atenção com a hidratação.
A partir de segunda-feira (20), o aquecimento se intensifica. A máxima prevista é de 31°C, chegando a 32°C na terça (21) e na quarta-feira (22). Na quinta-feira (23), a previsão indica calor ainda mais intenso, com máxima de 33°C. Mesmo com a elevação das temperaturas durante o dia, as madrugadas permanecem relativamente amenas, com mínimas entre 16°C e 17°C.
A previsão também indica tempo seco durante todo o período, sem expectativa de chuva. Esse cenário favorece grande amplitude térmica, característica comum do inverno no interior paulista, quando as manhãs começam frias e as tardes se tornam bastante quentes.
Para o Estado de São Paulo, os principais institutos de meteorologia apontam a manutenção do tempo firme nos próximos dias, sob influência de uma massa de ar seco. A tendência é de predomínio de sol, baixos índices de umidade do ar no interior e elevação gradual das temperaturas ao longo da próxima semana, enquanto as madrugadas ainda seguem frias em diversas regiões paulistas.
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