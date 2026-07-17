17 de julho de 2026
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PRÓXIMA SEMANA

Calor ganha força em Araçatuba e pode chegar aos 33°C

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Wesley Pedrosa/FR
Madrugadas seguem frias no fim de semana, porém as tardes ficam cada vez mais quentes
Madrugadas seguem frias no fim de semana, porém as tardes ficam cada vez mais quentes

Depois de dias de temperaturas mais baixas, Araçatuba terá um fim de semana de tempo firme, com predomínio de sol e sem previsão de chuva. Apesar das tardes agradáveis, as madrugadas ainda serão frias, com mínimas entre 14°C e 15°C, mantendo a sensação de frio no início das manhãs e também no começo das noites, segundo a previsão do IPMet/Unesp.

No sábado (18), os termômetros devem variar entre 14°C e 28°C. Já no domingo (19), a temperatura sobe um pouco mais, com mínima de 15°C e máxima de 30°C. A umidade relativa do ar continua baixa durante as tardes, exigindo atenção com a hidratação.

A partir de segunda-feira (20), o aquecimento se intensifica. A máxima prevista é de 31°C, chegando a 32°C na terça (21) e na quarta-feira (22). Na quinta-feira (23), a previsão indica calor ainda mais intenso, com máxima de 33°C. Mesmo com a elevação das temperaturas durante o dia, as madrugadas permanecem relativamente amenas, com mínimas entre 16°C e 17°C.

A previsão também indica tempo seco durante todo o período, sem expectativa de chuva. Esse cenário favorece grande amplitude térmica, característica comum do inverno no interior paulista, quando as manhãs começam frias e as tardes se tornam bastante quentes.

Para o Estado de São Paulo, os principais institutos de meteorologia apontam a manutenção do tempo firme nos próximos dias, sob influência de uma massa de ar seco. A tendência é de predomínio de sol, baixos índices de umidade do ar no interior e elevação gradual das temperaturas ao longo da próxima semana, enquanto as madrugadas ainda seguem frias em diversas regiões paulistas.

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