Depois de dias de temperaturas mais baixas, Araçatuba terá um fim de semana de tempo firme, com predomínio de sol e sem previsão de chuva. Apesar das tardes agradáveis, as madrugadas ainda serão frias, com mínimas entre 14°C e 15°C, mantendo a sensação de frio no início das manhãs e também no começo das noites, segundo a previsão do IPMet/Unesp.

No sábado (18), os termômetros devem variar entre 14°C e 28°C. Já no domingo (19), a temperatura sobe um pouco mais, com mínima de 15°C e máxima de 30°C. A umidade relativa do ar continua baixa durante as tardes, exigindo atenção com a hidratação.

A partir de segunda-feira (20), o aquecimento se intensifica. A máxima prevista é de 31°C, chegando a 32°C na terça (21) e na quarta-feira (22). Na quinta-feira (23), a previsão indica calor ainda mais intenso, com máxima de 33°C. Mesmo com a elevação das temperaturas durante o dia, as madrugadas permanecem relativamente amenas, com mínimas entre 16°C e 17°C.