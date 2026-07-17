Acontece neste domingo (20), das 8h às 11h, a primeira edição da Feira Viva, evento que busca fortalecer as feiras livres do município e ampliar a oferta de cultura, lazer e serviços para a população. A programação será realizada na Praça Olímpica Hugo Lippe Jr., em Araçatuba.

A iniciativa integra o programa Araçatuba Alimenta, criado para incentivar a agricultura familiar, ampliar a segurança alimentar e combater o desperdício de alimentos, reunindo diferentes ações voltadas ao desenvolvimento do setor.

Entre as atrações, está a intervenção artística "Dois Cafés por uma Memória", que convida os visitantes a compartilhar histórias enquanto degustam café e receitas tradicionais de família. Ao final da experiência, cada participante recebe uma lembrança personalizada da atividade.