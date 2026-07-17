Acontece neste domingo (20), das 8h às 11h, a primeira edição da Feira Viva, evento que busca fortalecer as feiras livres do município e ampliar a oferta de cultura, lazer e serviços para a população. A programação será realizada na Praça Olímpica Hugo Lippe Jr., em Araçatuba.
A iniciativa integra o programa Araçatuba Alimenta, criado para incentivar a agricultura familiar, ampliar a segurança alimentar e combater o desperdício de alimentos, reunindo diferentes ações voltadas ao desenvolvimento do setor.
Entre as atrações, está a intervenção artística "Dois Cafés por uma Memória", que convida os visitantes a compartilhar histórias enquanto degustam café e receitas tradicionais de família. Ao final da experiência, cada participante recebe uma lembrança personalizada da atividade.
O evento também contará com feira de artesanato, reunindo produtores locais de diversos segmentos, além de um espaço destinado à adoção responsável de animais, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde.
A proposta é transformar a feira em um ambiente de convivência, incentivando a valorização dos feirantes, do artesanato local e das manifestações culturais. Atualmente, as feiras livres de Araçatuba reúnem 26 comerciantes e acontecem em diferentes bairros ao longo da semana, oferecendo desde hortifrúti até alimentos prontos, roupas, artesanato e outros produtos.
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