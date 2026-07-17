Um caminhão carregado com óleo foi destruído por um incêndio no fim da tarde desta quinta-feira (17), na Rodovia Washington Luís (SP-310), nas proximidades do trevo de Pindorama, a aproximadamente 190 km de Araçatuba. As chamas rapidamente alcançaram a vegetação às margens da pista, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros.

Por causa da ocorrência, o tráfego precisou ser interrompido temporariamente para garantir a segurança dos motoristas e permitir o trabalho de combate ao fogo.

De acordo com os bombeiros, a vegetação ressecada pela estiagem contribuiu para que o incêndio se espalhasse com rapidez pelas margens da rodovia. Até o momento, não havia registro oficial de pessoas feridas.