Um caminhão carregado com óleo foi destruído por um incêndio no fim da tarde desta quinta-feira (17), na Rodovia Washington Luís (SP-310), nas proximidades do trevo de Pindorama, a aproximadamente 190 km de Araçatuba. As chamas rapidamente alcançaram a vegetação às margens da pista, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros.
Por causa da ocorrência, o tráfego precisou ser interrompido temporariamente para garantir a segurança dos motoristas e permitir o trabalho de combate ao fogo.
De acordo com os bombeiros, a vegetação ressecada pela estiagem contribuiu para que o incêndio se espalhasse com rapidez pelas margens da rodovia. Até o momento, não havia registro oficial de pessoas feridas.
As causas que provocaram o incêndio no caminhão ainda deverão ser apuradas. Também não foi informado se houve vazamento da carga de óleo transportada pelo veículo. Após o controle das chamas, as equipes permaneceram no local para eliminar focos remanescentes e garantir a segurança da via.
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